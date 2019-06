Milan | senti Gilardino | “Giampaolo è l’uomo giusto per ripartire Cutrone? Deve andare

Olimpiadi Invernali 2026 - 3 membri non si presentano alla votazione! Assenti 2 teste coronate - il Re del Bhutan dice no : positivo per Milano-Cortina? : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, a Losanna (Svizzera) si deciderà chi ospiterà i Giochi del ghiaccio e della neve: festeggerà l’Italia con Milano-Cortina o esulterà la Svezia con Stoccolma? Sulla carta la proposta nostrana sembra leggermente favorita ma si preannuncia una lotta serratissima fino all’ultimo voto, a decidere saranno i 95 membri del Cio ma ci sono delle ...

Milano Moda Uomo : sostenibilità - ritorno della cravatta e grandi assenti : La settimana della Moda Uomo di Milano si è conclusa lunedì 18 giugno dopo un weekend di sfilate, presentazioni ed eventi. Il calendario fortemente alleggerito di appuntamenti per vie della nuova tendenza Uomo delle grandi maison alle sfilate itineranti. Una nuova strategia intrapresa dai grandi brand a sfilare in momenti dell’anno e luoghi non tradizionali. Grande assente infatti proprio Prada che ha sfilato qualche giorno ...

Matrimonio a prima vista - Sara Milani e Stefano Soban ora non possono divorziare : "Presenti irregolarità" : Sara Wilma Milani e Stefano Soban si sono sposati nel reality Matrimonio a prima vista, ma ora devono affrontare un lungo calvario per divorziare. Nella sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il giudice ha infatti confermato che il Matrimonio è pienamente valido: i due erano consapevoli del gesto ch

Milano - Silvio Berlusconi al seggio : “Sono un sentimentale - voto dove venivo sempre con la mia mammina” : “Sono venuto qui perché qui sono venuto per tanti anni con la mia mammina, sono un sentimentale”. Così il presidente di Forza Italia e candidato alle Europee Silvio Berlusconi al seggio di via Scrosati a Milano. “Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno sottolineato che non era iscritto a quel seggio. ...

Milan - senti Andrè Silva : “io finto infortunato? Ecco la verità! E sul futuro in rossonero…” : L’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra destinata a concludersi in maniera poco positiva: tanti alti e bassi e le accuse di fingere un infortunio per non giocare. Il portoghese respinge le accuse e pensa al ritorno al Milan Con una giornata al termine della Liga spagnola, l’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra essere destinata a concludersi in maniera tutt’altro che positiva. Dopo il grande impatto iniziale, ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

ALPINI - ADUNATA 2019 A MilanO/ Streaming video e tv - presenti 500 mila penne nere : Ha preso il via l'ADUNATA degli ALPINI a milaNO, il raduno numero 92. Fontana sugli episodi di vandalismo: 'Non macchieranno tre giorni di festa'.

Milan - senti Castagne : 'La Serie A mi piace - ma anche la Premier...' : Timothy Castagne si gode il presente prima di decidere il proprio futuro. L'esterno belga dell'Atalanta, classe 1995, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Rispetto a quando sono arrivato a Bergamo, oggi sono un altro calciatore. Merito soprattutto di Gasperini, poi in Italia non ci sono alternative: impari o impari. Il mio ruolo naturale è ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Tangenti Milano : sentita come teste ex compagna di Salvini. Un imprenditore inizia a collaborare : Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d’ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da 8 mila euro data ...

Milan - chiarimento tra Bakayoko e Gattuso a Milanello. Presenti Leonardo e Maldini : C'e' stato un chiarimento fra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko all'indomani del battibecco in panchina durante Milan-Bologna. Secondo quanto filtra dal club rossonero, l'allenatore e il centrocampista ...

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...