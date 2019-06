Calciomercato Genoa | il punto sulle entrate | in attesa delle ufficialità spunta

calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019)– Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni indi. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, ilguarda ancora in Argentina dopo l’operazione con il Lanus per l’attaccante di 18 anni Pedro De La Vega, che dovrebbe arrivare per 10 milioni di euro in un affare in sinergia con l’Inter. Si registra infatti un’offerta di 5 milioni di euro al Belgrano per il difensore Bruno Amione, che ha soltanto 17 anni e quindi, teoricamente, potrebbe essere obbligato a rimanere in patria fino al compimento della maggiore età. L'articolo, il: in ...

