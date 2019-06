Primi sul Web | prosecco | gorgonzola e tartufo i prodotti più cercati

Boxe - Europei 2019 : effettuati i sorteggi degli italiani. Mouhiidine e Russo Primi a salire sul ring : Sono stati effettuati i sorteggi dei tornei di Boxe agli European Games 2019, che per la disciplina valgono come Europei a tutti gli effetti. Oltre agli accoppiamenti, sono state svelate le date in cui i pugili saliranno per la prima volta sul ring. Di seguito tutti i dettagli, ricordando che i tornei possono avere più o meno iscritti, e dunque un maggiore o minore numero di turni. UOMINI 49 kg Ottavi di finale: Serra-Banabakov (BUL) (23 ...

Alberto Urso : la verità sulla fidanzata e cosa comprerà con i Primi soldi guadagnati : Amici: Alberto Urso è fidanzato? Ultime news È un momento d’oro per Alberto Urso. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi il giovane è diventato tra i cantanti del momento e il suo cd d’esordio – Solo – ha già conquistato il disco d’oro. Con la popolarità il cantante lirico deve fare i […] L'articolo Alberto Urso: la verità sulla fidanzata e cosa comprerà con i primi soldi guadagnati proviene da Gossip e ...

Concorso Dsga - Primi risultati preselettiva : in Sardegna punteggio minimo 86 : Continua l'attesa dei tanti partecipanti al Concorso Dsga per i risultati della preselettiva, la prima prova di questa selezione pubblica. Durante la giornata di martedì 18 giugno infatti solamente i candidati di Sardegna e Campania hanno potuto conoscere l'esito di questo primo test, con il punteggio minimo necessario per accedere agli scritti. I candidati delle altre regioni italiane probabilmente dovranno attendere ancora un po' per sapere se ...

Azionariato popolare - Primi passi (per legge) anche in Italia : emendamento introduce organo consultivo nei club : Il calcio in mano ai tifosi. All’estero a volte e in forme diverse è già realtà, in Italia solo un’utopia: l’Azionariato popolare rimane un tabù per il nostro calcio, dove il piccolo imprenditore locale o il grande magnate straniero resta l’unica soluzione per mandare avanti un club, con la partecipazione dei tifosi che viene archiviata come infattibile se non proprio osteggiata. Adesso, però, qualcosa si muove: il governo ha approvato un ...

Arriva The 100 6 in Italia su Premium Action? Primi dettagli sulla messa in onda della sesta stagione : Finalmente il debutto di The 100 6 in Italia potrebbe avere una data. La sesta stagione dello show post-apocalittico targato CW è attualmente in onda negli Stati Uniti, e nel nostro Paese arriverà in autunno. I Primi dettagli sulla messa in onda indicano l'8 ottobre con un episodio a cadenza settimanale. Inizialmente verrà trasmessa sul canale a pagamento di Mediaset, Premium Action, e in seguito dovrebbe Arrivare sul canale 20 del digitale ...

Sul CorSera i Primi approcci di Jorginho con la palla grazie alla mamma ex calciatrice : Jorginho, grazie mamma «Impariamo dalle donne il mondo ne guadagna» La madre ex giocatrice determinante per il regista del Chelsea Un vero estimatore del calcio femminile è Jorginho, che a proposito delle ragazze della Nazionale femminile ha detto “Dobbiamo imparare molto: che il calcio non sia un gioco per le ragazze è un concetto che non esiste. Credo che loro dovrebbero avere molte più opportunità e più appoggio. Il mondo ne ...

Ballottaggi 2019 - affluenza ore 12 : per i Primi dati è del 17% (in calo sul 1° turno) : Urne aperte dalle ore 7 in 136 comuni d’Italia. Circa 4,5 milioni di italiani sono chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale nei Ballottaggi delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle elezioni per i Ballottaggi alle ore 12 (dati di tutti i 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 17,49% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno (21,21%). L'articolo Ballottaggi 2019, affluenza ore 12: ...

Ballottaggi 2019 - affluenza ore 12 : per i Primi dati è del 16% (in calo sul 1° turno) : Urne aperte dalle ore 7 in 136 comuni d’Italia. Circa 4,5 milioni di italiani sono chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale nei Ballottaggi delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle ore 12 secondo i primi dati (circa metà dei 134 comuni delle Regioni a statuto ordinario) diffusi dal sito del ministero dell’Interno ha votato il 16,07% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno del 26 maggio ...

Nei Primi minuti di Fear The Walking Dead 5 la protagonista assoluta è Alicia : nuovi dettagli sul crossover (e non solo) : Il 2 giugno è alle porte così come il debutto di Fear The Walking Dead 5 che andrà in onda proprio da domenica sera su AMC negli Usa per un totale di otto settimane, almeno per adesso, fino al 21 luglio senza interruzioni, salvo cambiamenti. Lo spin off di The Walking Dead si prepara al debutto mentre la rete che lo ospita stuzzica i fan e rilascia il video dei primi minuti della première in cui Alicia è protagonista assoluta. Il personaggio ...

Primi bilanci sulla batteria per il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di maggio : Spuntano in queste ore i Primi feedback da parte di coloro che negli ultimi giorni hanno avuto la possibilità di provare l'aggiornamento di maggio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come avrete notato con l’articolo pubblicato poco meno di una settimana fa, infatti, la patch ha fatto il proprio esordio qui in Italia a bordo dei modelli marchiati Vodafone, stranamente in grado di anticipare anche i no brand. Lecito, dunque, chiedersi come stiano ...

I Primi dati ufficiali sull’economia del Venezuela negli ultimi quattro anni : Li ha diffusi la Banca centrale Venezuelana: parlano di una contrazione notevole del PIL nel terzo trimestre del 2018

Death Stranding : ecco i Primi possibili dettagli sulla storia : Oggi, 29 maggio, è il giorno in cui finalmente scopriremo qualcosa in più riguardo Death Stranding di Hideo Kojima e, in attesa delle novità promesse, ecco spuntare in rete quelli che sembrano essere i primi dettagli sulla storia.Sul forum di ResetEra, un utente ha pubblicato la possibile sinossi:"Sam Bridges deve sfidare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i resti del futuro nelle sue mani, Sam intraprende un ...

I risultati delle elezioni europee negli altri Paesi : Merkel - Le Pen e Farage Primi : Le elezioni europee si sono concluse e, così come in Italia è arrivata la schiacciante vittoria della Lega, negli altri Paesi europei ci sono stati diversi risultati definitivi, più o meno sorprendenti. In Germania il partito di Angela Merkel perde consensi ma è ancora primo, in Francia Marine Le Pen strappa il primo posto al premier Emmanuel Macron.Continua a leggere

Elezioni comunali Livorno - Primi risultati : il M5S perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere