CorSport | Insigne e Lozano nella terra di mezzo Per Lorenzo si fa avanti l’Inter

CorSport : L’Inter su Insigne. Il Napoli chiede 70 milioni : Sul Corriere dello Sport emergono dubbi sulla permanenza di Insigne nel Napoli. Lorenzo al momento è in vacanza negli Stati Uniti. Il quotidiano sportivo scrive di una trattativa in corso con l’Inter. Il club guidato da Conte lo avrebbe chiesto a De Laurentiis ma il presidente avrebbe fissato il prezzo di 70 milioni, giudicato eccessivo dalL’Inter. In un primo momento si pensava ad uno scambio con Icardi, ma l’affare è sfumato. Non è ...

CorSport : “Insigne - dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale” : Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

CorSport : Insigne e Lozano - in coppia per l’attacco del Napoli : Il Corriere dello Sport parla di patto. Un patto nato il 1 maggio a casa del mister, quando la società e Insigne si incontrarono per chiarire la confusione nata dopo la sostituzione in Europa League e le parole di Lorenzo. A Insigne sono state date le garanzie della sua permanenza al Napoli, anche con un prolungamento del contratto, ma tra le righe De Laurentiis ha fatto capire a Raiola che c’è Lozano da portare a casa e che l’arrivo ...

Per il CorSport Insigne resta al Napoli per assenza di offerte : Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza di Insigne al Napoli. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il ...

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...

CorSport : Formazione tipo contro l’Inter. Giocano Milik e Mertens - difficile il recupero di Insigne : Molte certezze questa settimana, secondo il Corriere dello Sport, per la Formazione che metterà in campo domenica Ancelotti contro l’Inter Per l’ultima partita al San Paolo della stagione restano ancora indisponibili ancora Insigne e Maksimovic che continuano ad allenarsi a parte. Almeno di sorprendenti recuperi dell’attaccante napoletano, dovrebbe saltare la partita che potrebbe essere l’ultima in casa per lui dal ...

CorSport su Insigne : il destino degli idoli è dover dimostrare sempre qualcosa : Il CorSport riprende le dichiarazioni di Fabio Capello nel post partita di Napoli-Cagliari: “Insipido” è stat la definizione per Lorenzo Insigne nei primi 90′ della gara, però poi è arrivato il rigore e il coraggio di tirarlo. «Perché ci è voluto coraggio in quelle condizioni: c’era il destino della partita e quando vai sul dischetto a una manciata di secondi dalla fine è più semplice essere avvolto dalla tensione. In ...

Reja al CorSport : «Il progetto del Napoli si vede. Insigne non può essere discusso» : Piccola intervista ad Eddy Reja sul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Napoli, attutale ct dell’Albania esordisce parlando del suo arrivo in Albania e dell’importanza di avere una panchina «Mi fa sentire giovane, credo faccia proprio bene alla salute» Alla domanda sul come vede la situazione di insoddisfazione e contestazione che è esplosa a Napoli tra i tifosi e la società «So che qualcuno resta l’amarezza per il ...

Il CorSport svela dell’incontro a Capri tra Insigne e De Laurentiis : Il Corriere dello Soort svela un retroscena della Insigne Story precedente all0incontro avvenuto in casa di Ancelotti. Domenica pomeriggio, al termine di Frosinone-Napoli, mentre si aprivano le discussioni per il rifiuto della maglietta di Callejon, la famiglia Insigne avrebbe fatto un’inaspettata visita al presidente De Laurentiis in albergo a Capri. Nulla si sa su quello che si sono detti, ma il gesto dell’attaccante azzurro è ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...