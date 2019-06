Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue oggi Bruxelles Consiglio Europeo col €2 sui conti pubblici dell’Italia Conte afferma che sono migliori del previsto e contesta le Stime della commissione europea Ma la trattativa per evitare una procedura di infrazione appare in salita La situazione è difficile mettere il premier l’Italia rischia Intanto una doppia recessione secondo ...

Pensioni Ultime Notizie : Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riportare i commenti su Quota 100, misura considerata imperfetta e attuata senza ascoltare i pareri di sindacati e commissioni, ovvero le opinioni di chi ogni giorno ha rapporti con la vita lavorativa e i suoi problemi. È questo il commento dell’esponente di Forza Italia, Renata Polverini, ospite a L’aria che tira ...

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Calciomercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma Ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Conte fiducioso sui conti pubblici - 21 giugno - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Conte rassicura sui conti pubblici. Sarri si presenta alla Juventus: 'Non sono un traditore', 21 giugno 2019,

Calciomercato Juventus - Ultime Notizie : dall’arrivo di Sarri alle nuove idee : Calciomercato Juventus, ultime notizie: dall’arrivo di Sarri alle nuove idee La rivoluzione in casa Juventus è ancora in atto, forse iniziata dopo l’addio di allegri. Già sul finire della stagione avevano incominciato a circolare voci di un cambio importante. Chiuso un ciclo di successi, è necessario fermarsi un attimo e riprogrammare tutto. L’inizio derlla rivoluzione Lo scorso Ottobre, già nella dirigenza bianconera ci fu ...

Conad compra Auchan - Ultime Notizie : sindacati chiedono garanzie : Conad compra Auchan, ultime notizie: sindacati chiedono garanzie Risale a metà maggio l’accordo con cui Conad ha acquisito la quasi totalità dei punti vendita Auchan. Si parla di circa 1.600 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale (non sono compresi 33 supermercati gestiti da Auchan in Sicilia e 50 drugstore con marchio Lillipois). Valore stimato dell’operazione che corre in parallelo all’acquisto della catena Simply: una cifra ...