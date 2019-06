ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tutti presi dal dimostrarsi esperti appassionati di calcio femminile dimenticando di dare una notizia: “Bocciato l’emendamento per il riconoscimento del professionismo”. E’ accaduto nello stesso giorno in cui le atlete allenate da Milena Bertolini hanno battuto le colleghe della nazionale giamaicana con una cinquina di reti. Tutto è successo in Commissione Cultura dove è stato stoppato il documento alla legge delega sullo sport (91/1981) che avrebbe permesso di equiparare il livello professionistico delleai colleghi maschi. La solita ipocrisia:. Sarà pure che i firmatari del Pd (Rossi, Lotti, Boschi e Ascani) lo abbiano potuto fare per cavalcare il successo della azzurre ai Mondiali di Francia (quale politico non lo fa?) ma il dato di fatto è che l’attuale maggioranza politica ha deciso di lasciare queste sportive nella categoria ...

Noovyis : Un nuovo post (Le calciatrici restano dilettanti: insomma belle parole, zero atti concreti) è stato pubblicato su P… - ilfattoblog : Le calciatrici restano dilettanti: insomma belle parole, zero atti concreti - Cascavel47 : Le calciatrici restano dilettanti: insomma belle parole, zero atti concreti -