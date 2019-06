Google Maps è pieno di attività fake? Ecco la posizione di Google

Google Maps ha un serio problema nell’indicizzazione delle attività commerciali che rischia di far aumentare le truffe : Google Maps soffre di un serio problema nell'indicizzazione delle attività commerciali che potrebbe portare a una maggiore presenza di attività truffatrici. L'articolo Google Maps ha un serio problema nell’indicizzazione delle attività commerciali che rischia di far aumentare le truffe proviene da TuttoAndroid.

Google Trips chiude il 5 agosto ma le sue feature arrivano su ricerca e Google Maps : Il team di Google Trips ha annunciato che il 5 agosto l'applicazione sarà ufficialmente abbandonata ma le sue feature saranno ancora disponibili

Autovelox anche su Google Maps : come attivare le segnalazioni : La visualizzazione degli Autovelox fissi sull'applicazione di mappe è stata resa disponibile anche in Italia. Della novità...

Per tutti il tachimetro di Google Maps dal 14 giugno : cosa fare : Google Maps con il tachimetro (visualizzazione in tempo reale della velocità di percorrenza della propria auto), gli autovelox e la segnalazione di incidenti e rallentamenti lungo il percorso è adesso, per la precisione da oggi 14 giugno, disponibile per tutti gli utenti in versione finale (fino a qualche ora fa, per testare queste nuove funzionalità, occorreva disporre dell'ultima beta, non ancora stabile in ogni sua sfaccettatura). Sappiate ...

Il tachimetro e le segnalazioni - anche di autovelox - di Google Maps sono disponibili per tutti : sono stati necessari un po' di tempo e di affinamenti fra gli utenti beta-tester, ma alla fine il tachimetro e le segnalazioni di incidenti, autovelox e rallentamenti sono disponibili per tutti quanti gli utenti.

Piccole novità per Google Maps e Play Movies - fra chiusure e nuove funzioni : Da Google nelle scorse ore sono arrivate alcune Piccole novità per quanto riguarda Google Maps e la versione di Play Movies per Daydream VR. Ecco quali sono

Google Maps contro i tassisti furbetti : segnala quando il percorso è troppo lungo : La funzione al momento solo in India. Le notifiche ti avvisano se c'è una deviazione del percorso di almeno 500 mt

Non solo tachimetro in Google Maps : niente più furbate dei tassisti : Sono davvero tante le novità di cui si sta arricchendo Google Maps nell'ultimo periodo: in questa guida di approfondimento vi abbiamo parlato come abilitare subito il tachimetro (visione della velocità di percorrenza in tempo reale a bordo del veicolo su cui ci si trova), mentre in quest'altro articolo dell'introduzione degli autovelox fissi e mobili e delle notifiche circa incidenti e rallentamenti di varia natura, utili al ricalcolo del ...

Ecco com'è cambiata la copertura di Google Maps in giro per il Pianeta : Il team di Google Maps di tanto in tanto aggiorna l'elenco delle coperture offerte nei vari Paesi, distinguendo tre livelli di disponibilità e qualità dei dati

Google Maps fornirà informazioni in caso di catastrofi naturali : terremoti : Google Maps fornirà informazioni utili agli utenti in caso di catastrofi naturali come terremoti, uragani e inondazioni. Entro la fine dell'estate

Come abilitare adesso il tachimetro di Google Maps - in Italia : Il colosso di Mountain View si è messo in testa di stupire con Google Maps, che in Italia sta ricevendo la funzionalità 'tachimetro', ovvero quel tool in grado di restituire il valore della velocità in tempo reale di un mezzo di trasporto. Una mezza rivoluzione che per molti altri strumenti di navigazione disponibili sul Play Store una vera innovazione non è, essendo già inclusa da tempo (pensate a Waze, che ha costruito la sua fortuna proprio ...

Google Maps vi "proteggerà" dai tassisti malfattori : Un nuovo aggiornamento di Google Maps renderà i viaggi in taxi più sicuri grazie all'aggiunta di avvisi di deviazione dal percorso.

Google Maps aiuta gli utenti a stare alla larga da calamità naturali quali terremoti - alluvioni e uragani : terremoti, alluvioni, uragani: presto l'app di navigazione satellitare Google Maps avviserà gli utenti in tempo reale in modo che abbiano informazioni certe sulle aree interessate e non corrano rischi. Ad essere oggetto di ampliamento sono gli Avvisi SOS, un set di funzioni di Google Maps che esiste dal 2017 e che adesso è stato incrementato. Qualora l'utente dovesse impostare la navigazione verso o attraverso un'area che è ...

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili.