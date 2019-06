CorSport | Il Napoli sulle tracce di Dany Mota Carvalho per passarlo al Bari

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...

CorSport : Roma-Napoli - incidente diplomatico per Manolas : Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Uno scontro che ha bloccato la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma non ha replicato ufficialmente, scrive il quotidiano, ma non intende scendere a patti “con un avversario spesso pungente”. Nonostante al club giallorosso serva rientrare di 50 milioni entro il 30 giugno, Pallotta impone un aut aut: se il Napoli ...

CorSport : L’Inter su Insigne. Il Napoli chiede 70 milioni : Sul Corriere dello Sport emergono dubbi sulla permanenza di Insigne nel Napoli. Lorenzo al momento è in vacanza negli Stati Uniti. Il quotidiano sportivo scrive di una trattativa in corso con l’Inter. Il club guidato da Conte lo avrebbe chiesto a De Laurentiis ma il presidente avrebbe fissato il prezzo di 70 milioni, giudicato eccessivo dalL’Inter. In un primo momento si pensava ad uno scambio con Icardi, ma l’affare è sfumato. Non è ...

CorSport : Il Napoli perde campo su Bennacer. Avanza la Fiorentina : Nelle scorse settimane al Napoli è stato spesso accostato Ismael Bennacer, centrocampista 21enne dell’Empoli. La Gazzetta scriveva che la trattativa era già a buon punto e che Giuntoli aveva chiesto al club toscano di aspettare ancora qualche giorno prima di prendere in considerazione altre offerte. Per Bennacer l’Empoli chiede 10 milioni di euro e l’idea di Giuntoli, secondo quanto scriveva la rosea, era di pagare qualche milione in ...

CorSport : James Rodriguez insiste “Vado solo al Napoli” : “Io vado solo al Napoli” Un virgolettato che parla da solo. E che il Corriere dello Sport attribuisce a James Rodriguez. Ieri De Laurentiis ha espressamente dichiarato che il colombiano è fortemente voluto da Ancelotti e che lui ha deciso di accontentare il suo mister, nonostante si tratti di un acquisto costosissimo. Lo ha definito “il quarto desiderio di Carlo”. Ma l’attaccante del Real Madrid ricambia la stima, o ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : James aspetta solo Napoli - ma il Real non cede : James Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a Napoli, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il Real. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra il Real e il Napoli per chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di ...

CorSport : Anche il Psg su Lozano - ma il Napoli è in vantaggio : Su Lozano, all’improvviso, è piombato Anche il Psg. Ed è un pericolo, scrive il Corriere dello Sport, perché solo un principe, un emiro, può considerare una divagazione il prezzo che ha posto il Psv per il messicano: 50 milioni di euro. Hirving ha detto che vuole giocare in Champions contro i migliori al mondo. Presumibilmente vuole farlo con il Napoli se è vero che con Raiola, suo procuratore, il Napoli tratta da tempo ed è arrivato ad un ...

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

CorSport : Koulibaly-Manolas potrebbe essere la nuova coppia della difesa del Napoli : Se davvero Albiol dovesse andare via al Napoli spetterebbe l’arduo compito di sostituirlo e di assegnare un nuovo compagno a Koulibaly. Tra i più papabili per il ruolo di centrale, scrive il Corriere dello Sport, c’è Manolas, che è pronto a lasciare la Roma dietro il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Assistito da Raiola, ha 27 anni, è veloce, ha esperienza e una bella personalità ed è anche molto forte nel gioco aereo. Il suo ...

CorSport : Il Napoli pronto all’azzardo per James Rodriguez : Aurelio chiama Florentino e senza troppe premesse si tratta per James. Il Corriere dello Sport riporta dei contatti tra il Napoli e il Real per chiudere l’affare, contatti diretti, senza intermediari tra i due presidenti. Tante telefonate in questo affare, prima Ancelotti che ha sentito direttamente James, allenato già al Bayern, ora De Laurentiis e Perez, ma servono incontri diretti. I costi sono record, mai in 90 anni il Napoli ha speso ...

CorSport : “Insigne - dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale” : Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, ...

CorSport : i nomi caldi del mercato del Napoli. Torna anche Elmas : Sul Corriere dello Sport una panoramica del mercato del Napoli. C’è l’interesse per Maurito, ma anche la grande passione di Ancelotti per Lozano del Psv. In 40 partite ha totalizzato 21 gol e 17 assist. L’affare non è semplice e bisogna capire quanto il Napoli piace a Lozano. Il suo manager, Raiola, ci sta lavorando. In seconda battuta c’è Rodrigo del Valencia. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il Valencia lo ...