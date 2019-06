Corsa a 2 per Downing Street | sarà Johnson contro Hunt L’ex sindaco di Londra favorito

Nell'affollata Corsa per le nomine Ue manca solo l'Italia : Niente accordo al Consiglio europeo sulle nomine ai vertici delle Ue. I 28 non hanno trovato una maggioranza su un candidato per il pacchetto di nomi che dovrà guidare le istituzioni nella prossima legislatura, a cominciare dalla presidenza della Commissione europea, e hanno rinviato la decisione ad un vertice straordinario convocato per il 30 giugno. Nel frattempo, ha detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, le trattative ...

Julia - «uragano» della Corsa a 103 anni : «Non perdetevi i momenti magici» : A 103 anni, Julia «Hurricane» Hawkins ha stabilito il record mondiale nella categoria delle ultracentenarie: ha corso i 50 metri in 21,06 secondi. Lunedì 17 giugno, durante i National Senior Games americani, ha sbaragliato le avversarie. E non è finita qui: il giorno dopo, martedì 18 giugno, «Hurricane» ha corso i 100 metri in 46,07 secondi. Due anni fa, a 101 anni, ce l’aveva fatta in 39,62 ...

Boris Johnson e Jeremy Hunt sono gli ultimi due candidati rimasti in Corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico : Il nuovo segretario del Partito Conservatore britannico – e quindi il nuovo primo ministro del Regno Unito sarà uno tra Jeremy Hunt e Boris Johnson, gli ultimi due candidati rimasti in corsa dopo l’ultima votazione interna al Partito, che ha

Gli ultimi candidati ancora in Corsa per la leadership del Partito Conservatore sono Boris Johnson - Jeremy Hunt e Michael Gove : Gli ultimi tre candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove. Dopo una votazione tenuta questa mattina è stato infatti eliminato il candidato Sajid Javid, che ha ricevuto meno voti degli altri:

Ciclismo - la Vuelta 2020 partirà da Utrecht e il 14 agosto! Via olandese e anticipato per la Corsa a tappe spagnola : La Vuelta a España avrà una partenza anticipata nell’edizione del 2020, e in un luogo particolare. Sarà infatti Utrecht, una delle città olandesi più importanti, a dare il via alla corsa a tappe spagnola, che resterà nei dintorni e nel Brabante settentrionale per altri due giorni, con l’attraversamento di 34 villaggi olandesi. Il giorno in cui sarà dato il via, inoltre, assume una certa particolarità: è un venerdì. Per la precisione, ...

Mondiali 2022 : per i bookmakers gli Usa rientrano in Corsa : Dopo la maxi-inchiesta per corruzione nell’assegnazione ai Mondiali del 2022 in Qatar che hanno coinvolto Michel Platini, l’ex numero uno dell’UEFA, gli analisti di Sisal Matchpoint hanno riaperto le scommesse sul Paese ospitante della prossima Coppa del Mondo.Le cause, ormai note, sarebbero attribuite a uno scambio di favori in cambio di voti, volti a cambiare l’indirizzo dei voti in favore del Paese del Golfo, a ...

Ciclismo - Tom Dumoulin si è operato : aveva frammenti di ghiaia nel ginocchio. Corsa verso il Tour de France : Tom Dumoulin si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. Il capitano del Team Sunweb si era ritirato al Giro del Delfinato perché accusava dei dolori al ginocchio dovuti alla brutta caduta avuta durante la quarta tappa del Giro d’Italia che aveva poi dovuto abbandonare. Il dottor Camiel Aldershof ha spiegato l’operazione: “È stata rimossa quella che sembrava una piccola scheggia di metallo e che invece si è rivelato un ...

Campionati Europei di Corsa in montagna - sedici gli azzurri convocati per la rassegna svizzera : Tra i selezionati ci sono Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche) e Martin Dematteis (Corrintime), rispettivamente argento e bronzo individuale nell’edizione dello scorso anno a Skopje Su indicazione del responsabile tecnico della corsa in montagna, trail e ultradistanze Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati i 16 convocati per i Campionati Europei di corsa in montagna in ...

Opel - Richiamo per Adam e Corsa a benzina e Gpl : La Opel ha emanato un nuovo Richiamo per alcuni esemplari di Corsa e Adam a benzina prodotte tra il 2018 e il 2019. Il costruttore avrebbe infatti rilevato un innalzamento anomalo delle emissioni degli ossidi di azoto (NOx) su vetture con motori 1.2 o 1.4 (quest'ultimo anche in versione Gpl) con percorrenze superiori a 50.000 km. Il possibile difetto sarebbe imputabile al malfunzionamento delle sonde Lambda.Aggiornamento software. Le automobili ...

Volley - Nations League 2019 : risultati terza tappa e classifica. Italia terza - Iran al comando. Azzurri in Corsa per la Final Six : Nel weekend è andata in scena la terza tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, il prestigioso torneo internazionale itinerante con un milione di dollari come premio per la formazione vincitrice. Siamo al giro di boa della competizione, mancano due fine settimana al termine della fase preliminare che definirà il quadro delle squadre qualificate alla Final Six (le migliori cinque si unIranno agli USA, ammessi in qualità di Paese ...

Giro del Delfinato 2019 : trionfo per van Baarle nell’ultima tappa. Corsa a Jakob Fuglsang : Va a chiudersi con una frazione breve ed insidiosa il Giro del Delfinato 2019: nell’ottava ed ultima tappa con partenza da Cluses ed arrivo in quel di Champéry è ancora una volta un olandese del Team INEOS ad esultare. Da Wout Poels a Dylan van Baarle: trionfo in volata per 27enne andato in fuga sin da inizio gara. Può gioire anche Jakob Fuglsang che centra il secondo trionfo nella Corsa a tappe transalpina: nessuna difficoltà per il ...

Ciampino - per la procura dietro ai dossier hard una campagna per far ritirare Ballico dalla Corsa a sindaco : Daniela Ballico non doveva correre per la poltrona di sindaco di Ciampino. Anche a costo di dover montare una campagna diffamatoria a sfondo sessuale. È la ricostruzione degli inquirenti che hanno contestato i reati di furto, ricettazione, diffamazione e attentati contro i diritti politici del cittadino alla ex candidata sindaco di Ciampino Gabriella Sisti, in concorso con il marito Elio Addessi e un componente dell’entourage politico della ...

Mondiale femminile - Australia-Brasile 3-2 : le oceaniche tornano in Corsa - occasione d’oro per l’Italia [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Grande Fratello Vip 2019 : è Corsa a tre per la conduzione (Anteprima TvBlog) : Appena ventiquattro ore fa, proprio su queste pagine, abbiamo riportato l'indiscrezione del sito Dagospia sul conduttore che potrebbe prendere le redini della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta, in onda il prossimo autunno. Il nome lanciato dal giornalista Alberto Dandolo è stato quello del direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini, già opinionista delle scorse edizioni del programma di Canale 5. ...