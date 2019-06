Cech torna al Chelsea | sarà Technical and Performance Advisor

Chelsea - Petr Cech torna ai ‘Blues’ sotto un’altra veste : ecco il ruolo che ricoprirà l’ex portiere ceco : Ritiratosi al termine dell’ultima stagione, l’ex portiere ceco torna al Chelsea per ricoprire un incarico dirigenziale Svestiti i panni del calciatore, Petr Cech indossa adesso quelli da dirigente, tornando al Chelsea per ricoprire un ruolo particolare. L’ex portiere ceco infatti sarà Technical and Performance Advisor, come riferito dal club inglese con una nota ufficiale. Questo il comunicato: ‘Petr Cech torna a ...