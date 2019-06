NBA – Pelicans scatenati | trade up per la 2° pick di RJ Barrett e duello con i Celtics

Draft NBA 2019 – Zion Williams parla già da Pelicans : “potrei piangere dopo la scelta. Ball e Ingram? Ecco cosa penso di loro” : Zion Williamson pronto all’avventura nei New Orleans Pelicans: la probabile prima scelta al prossimo Draft non vede l’ora di unirsi a Lonzo Ball e Brandon Ingram Nella tarda notte italiana avrà luogo il Draft NBA, il primo step per programmare la nuova stagione delle franchigie della massima lega americana di pallacanestro. Ultimati i workout, decise le strategie, le squadre sono pronte a seleZionare i talenti sui quali ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers : 6 asset nella trade che ha convinto i Pelicans : Anthony Davis è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: accordo trovato nella notte con i Pelicans in cambio di 3 giocatori e 3 scelte future al Draft Clamorosa ‘Wojbomb’ nella notte italiana. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha allietato il sabato sera dei tifosi dei Lakers: Anthony Davis è ufficialmente un nuovo giocatore giallo-viola. Incredibile trade materializzatasi nelle ultime ore, come un fulmine a ciel ...

NBA – Nuova offerta Lakers per Anthony Davis : sacrificata la pick n°4 - ma i Pelicans vogliono Kuzma : I Los Angeles Lakers tornano alla carica per Anthony Davis: la franchigia giallo-viola pronta a sacrificare la pick numero 4, ma i Pelicans vogliono anche Kuzma nel pacchetto La stagione 2018-2019 si avvia verso il termine e le franchigie NBA sono pronte a studiare le mosse di mercato più efficenti per migliorare i propri roster. I Los Angeles Lakers, dallo scorso febbraio, hanno un pallino fisso in mente: prendere Anthony Davis. Secondo ...

NBA – Zion Williamson pronto a tornare a Duke per evitare i Pelicans? Ecco un buon motivo per non farlo : Zion Williamson sarebbe rimasto scontento della first pick finita ai Pelicans: il giovane talento sarebbe pronto a tornare a Duke sperando di aver maggior fortuna l’anno prossimo La Draft Lottery NBA ha fatto un grande regalo ai Pelicans. La franchigia di New Orleans, contro ogni pronostico, ha ottenuto la prima scelta al prossimo Draft NBA pur non essendo fra le favorite, secondo le probabilità, ad ottenere la first pick che dovrebbe ...

Draft Lottery NBA – Pelicans - David Griffin portafortuna : pesca la 1ª scelta per la 4ª volta : David Griffin è un vero e proprio portafortuna: il neo gm dei Pelicans ha ‘regalato’ la prima scelta al Draft alla franchigia della Louisiana, come gli era già capitato per altre 3 volte in carriera I New Orleans Pelicans sono stati baciati dalla fortuna nella notte della Draft Lottery NBA. Nonostante avesse solo il 6% di possibilità di possibilità di pescare la first pick al prossimo Draft, la franchigia della Louisiana ha ...

Draft Lottery NBA – I Pelicans pescano la 1ª scelta - Zion Williamson commenta : “mai stato a New Orleans - porterò la mia voglia di vincere” : I New Orleans Pelicans pescano la prima scelta al Draft che si tradurrà, con grande probabilità, in Zion Williamson: il prodotto di Duke pronto a portarsi dietro la sua voglia di vincere Nella notte italiana si é svolta la Draft Lottery NBA, la classica lotteria che assegna le pick del prossimo Draft. Scoperto il proprio ordine di scelta, ogni franchigia ha iniziato a pianificare le proprie strategie in vista del futuro. I New Orleans ...

NBA 2019 : New Orleans vince la Draft Lottery. Zion Williamson ai Pelicans? : E’ successo di tutto nella notte della NBA Draft Lottery 2019. I New Orleans Pelicans hanno vinto la lotteria, aggiudicandosi la prima scelta del prossimo Draft, che si terrà il 20 giugno al Barclays Center di Brooklyn. Una vera e propria sorpresa, perchè New Orleans aveva solo il 6% di possibilità di essere estratta al primo posto, superando altre squadre con una percentuale molto più alta e con un record peggiore nella passata ...

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [VIDEO] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...