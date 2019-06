Maxi sequestro di gelato da parte dei NAS | il preparato era scaduto da oltre due anni e

Maxi sequestro dei NAS : migliaia di uova con scadenza contraffatta destinate alla vendita : Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità sulla sicurezza alimentare, soprattutto attraverso il contrasto alle contraffazioni. Il NAS di Bologna, a conclusione di un’attività ispettiva in un centro di imb alla ggio uova della Provincia di Ravenna, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile dell’azienda per il reato di frode in commercio: la data di scadenza di 138mila uova era stata ...

Tatuaggi e cosmetici non a norma - Maxi sequestro dei Nas : ritirati dal mercato 15mila prodotti per oltre 150mila euro : Decine di migliaia di confezioni cosmetici e pigmenti per Tatuaggi non a norma sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in due operazioni in Puglia ed Emilia Romagna. Il Nas di Bari, nel corso dei controlli presso un’azienda pugliese, ha rinvenuto 40mila confezioni di cosmetici privi di registrazione sul portale europeo necessaria per la loro commercializzazione. I prodotti, che hanno un valore di circa 150 mila ...