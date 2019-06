Lega in pressing sull' autonomia Salvini | ' Via libera' Ma i 5S frenano

Continua il pressing della Lega su Tria - si opponga a ricatti dell’Europa : La risposta del governo alle richieste della Commissione Ue potrebbe arrivare a meta' settimana quando il premier Giuseppe Conte parlera' alle Camere nell'informativa prevista prima del prossimo Consiglio Ue. Roma chiedera' tempo, spieghera' che a luglio sono in arrivo nuovi dati, mettera' sul piatto anche i risparmi su reddito di cittadinanza e quota cento, non solo per quest'anno ma per tutto il triennio. La linea e' quella di chiedere ...

Rai - l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine : Dopo giorni di tensioni con la Lega, da viale Mazzini arriva la fumata bianca. L’amministratore deLegato Fabrizio Salini ha firmato e comunicato al consiglio d’amministrazione della Rai l’elenco delle nomine di sua competenza. E da quella lista sono esclusi alcuni nomi nomi cari al Carroccio. L’ad ha puntato su tre donne per altrettante poltrone chiave: alla direzione dell’area Digital va Elena Capparelli, attualmente ...

Pressing Lega su Dl Sicurezza. Muro M5s : “Ora non passa”. Arriva fondo da 2 milioni per rimpatri : Braccio di ferro in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, tra Lega e Movimento 5 stelle. Il provvedimento caro a Matteo Salvini figura all'ordine del giorno della riunione del pre Consiglio, in programma domani mattina, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il decreto avrebbe quindi passato il vaglio del Dipartimento affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio, viene riferito, e dovrebbe essere ...

Caso Siri - è il giorno della verità : Di Maio e Bonafede in pressing - la Lega fa muro : L'ultimo appello del M5S a Matteo Salvini sul Caso Siri è arrivato addirittura dal ministro della Giustizia. Alfonso Bonafede con parole liftate ha detto: «La politica si prenda le...

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI : CHIUDE PACE FISCALE/ No proroga - ma pressing Lega : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della PACE FISCALE.

Fisco - chiude la pace fiscale. Lega alza il pressing per una proroga. : ... per andare ancora ulteriormente incontro alle esigenze dei contribuenti, e nello spirito della pace fiscale - affermano in una nota il vice ministro all'Economia Massimo Garavaglia e il ...

Siri - il ministro Costa : «Eolico - emendamenti sospetti. Così ho respinto il pressing della Lega» : Siri, il ministro Costa: «Eolico, emendamenti sospetti. Così ho respinto il pressing della Lega». «Arrivarono a suo tempo vari emendamenti, tutti della Lega, su tariffe...

Governo - tregua pasquale tra i vicepremier. Ma M5S in pressing sulle inchieste 'La Lega faccia chiarezza' : Ha ragione Di Matteo quando dice che è necessaria una svolta della politica: non si possono aspettare le sentenze della magistratura, bisogna avere la capacità di intervenire prima ed è quello che il ...