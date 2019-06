Juve | Sarri | “Dito medio? Solo un errore | una reazione esagerata! Niente contro i tifosi

Sarri : “Higuain? Nel post Juve ha subito un trauma emotivo. Dipende tutto da lui” : Nella conferenza stampa di presentazione Maurizio Sarri ha risposto anche ad alcune domande su Gonzalo Higuain. “Il Pipa? È ragazzo a cui voglio molto bene, lo sapete tutti. Dipende da lui. Per quanto riguarda i giocatori che già sono in organico, voglio anche essere modesto. Qui c’è una serie di digerenti che li segue da anni e anche io devo ascoltare molto loro su quelli che conoscono meglio di me. Ascolterò e prenderemo la decisione insieme, ...

De Laurentiis lancia bordate a Sarri ed alla Juve : “Urla e bestemmia - come si adeguerà allo stile bianconero?” : “La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo“. Sono le dichiarazioni in Puglia, a margine della visita sul set di ‘Si vive una volta sola’ di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis parla così di Sarri: “Sta sempre in ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - modulo - mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

Juventus - una delle priorità di Sarri sarebbe rinforzare il centrocampo : Questa mattina c'è stata la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha toccato tutti i temi partendo dal mercato fino al suo passato nel Napoli. Maurizio Sarri ha anche spiegato che vorrà parlare singolarmente con i giocatori più rappresentativi della Juve a cominciare da Cristiano Ronaldo. L'allenatore parlerà con Fabio Paratici per decidere come programmare gli incontri con i singoli campioni ...

L’abiura del bugiardo Sarri in perfetto stile Juventus : L’abiura Caro bugiardo: L’abiura è durata un’ora e quindici, diciamo un’ora se togliamo le poche frasi dedicate alle cose tecniche: ai giocatori della Juventus, agli schemi di gioco, ai necessari omaggi al predecessore e i ripetuti continui atti di umiltà (e di umiliazione) nei confronti della nuova proprietà. È stata nella forma delL’abiura – studiata, calibrata, una vera conferenza stampa dei nostri giorni, dove non c’era nemmeno ...

Sarri : «Napoli-Juve? Fischi o applausi dei napoletani so che è una manifestazione d’amore» : Un Maurizio Sarri romantico, quello che ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come allenatore della Juve. Ha ricordato più volte il su essere tifoso del Napoli fin da bambino, quasi a voler ribadire il suo legame emotivo con la squadra. Ha parlato più del Napoli che della Juve, anche quando gli è stato chiesto dello scetticismo con cui i tifosi bianconeri lo hanno accolto, ha speso poche parole limitandosi a dire che è così ovunque ...

"La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione". Così il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri che si è presentato alla stampa in giacca e cravatta. "L'importante data l'età è che non mi mandino nudo", ha scherzato Sarri

Sarri : «La Juve era il mio nemico solo sul campo quando ero l’allenatore del Napoli» : Sarri in conferenza è preparato, affronta con eccellente dialettica tutte le domande che gli vengano fatte sui suoi presunti atteggiamenti anti Juve quando era a Napoli A Napoli è stato spesso un protagonista anche critico di un certo modo di vivere indicando la Juve come potere costituito e adesso ci si trova dentro. Ha querelato poi il giornalista che lo voleva alla Juve? «È un discorso diverso, non dissi al giornalista che lo querelavo per ...

Vestito in quel modo sembrava quasi a disagio. giacca e cravatta, quelle della società con una J grande sul petto. Si è presentato così Maurizio Sarri nel primo giorno da allenatore della Juventus. Una versione inedita: mai nella sua carriera l'ex mister di Empoli, Napoli e Chelsea aveva abbandonato la fidata tuta da ginnastica. Motivo per cui la prima domanda della conferenza stampa organizzata allo Stadium è immediata: cosa indosserrà

Juve - Paratici : «Sarri è sempre stato la prima scelta» : Maurizio Sarri è «in questo momento l’allenatore migliore, il più adatto, alla Juventus, come lo erano negli anni passati Conte o Allegri». Così il responsabile dell’area tecnica bianconera, Fabio Paratici, spiega la decisione di puntare sull’ex Napoli e Chelsea per il dopo Allegri. «Sarri era la prima scelta? Assolutamente sì». «La trattativa non è durata oltre […] L'articolo Juve, Paratici: «Sarri è sempre stato la ...

«Sono sempre arrivato nelle squadre accompagnato da un certo scetticismo, è stato così a Empoli, Napoli e al Chelsea. C'è solo un modo per togliere questo scetticismo dalla testa della gente, vincere e convincere, non vedo altre strade». Inizia con queste parole l'era Sarri alla Juventus.