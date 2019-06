Beach volley | Mondiale Under 21 Udon Thani 2019 | buon sorteggio per Windisch Di

Beach volley - Mondiale Under 21 - Udon Thani. Buon sorteggio per Windisch/Di Silvestre : quarti nel mirino : Stavolta non ci si può e non ci si deve lamentare dell’esito del sorteggio per la coppia italiana maschile. Dopo una serie di urne malandrine, arriva un sorteggio tutto sommato benevolo per la coppia azzurra maschile che evita tutti gli avversari più temibili e potrebbe trovare un tabellone favorevole dagli ottavi di finale in poi del Campionato Mondiale Under 21. Gli azzurri affronteranno domani in mattinata nella sfida degli ottavi di ...

Beach volley - Mondiale Under 21 Udon Thani. Azzurri schiacciasassi! Windisch/Di Silvestre primi nel girone - They/Orsi Toth a un passo dagli ottavi : Che bella Italia al Mondiale Under 21 di Udon Thani. In campo maschile Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre hanno vinto il girone e ora si mettono ala finestra avendo già conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre in campo femminile Orsi Toth/They sono ad un passo (basterà un set contro le spagnole Carro/Alvarez) dal successo nel girone più complicato, almeno sulla carta, dell’intero Mondiale e dalla qualificazione diretta ...

Beach volley - Campionato Europeo 2019 Mosca. Sorteggiate le pool : girone di ferro per Lupo/Nicolai! Quattro coppie azzurre al via : Metti insieme gli ex campioni del mondo, i vice campioni olimpici, i vice campioni mondiali e una promettente coppia di casa: la “mano fatata” del sorteggio degli Europei di Beach volley in programma a inizio agosto a Mosca c’è riuscita benissimo a creare questo girone di ferro che vedrà tra i protagonisti Paolo Nicolai e Daniele Lupo che non avranno vita facile nel torneo che hanno già vinto tre volte e nel quale vorrebbero ...

Beach volley - Mondiale Under 21 Udon Thani. Azzurri : che partenza! Orsi Toth/They domano le brasiliane : Partenza a razzo delle coppie italiane impegnate ai Campionati Mondiali Under 21 scattati nella notte a Udon Thani in Thailandia. Due partite e due vittorie per i binomi Azzurri che hanno messo già una seria ipoteca sulla qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta. L’impresa porta la firma di Reka Orsi Toth e Chiara They, tornate assieme dopo qualche tempo e subito vincenti in un girone che definire di ferro è riduttivo. Le ...

Beach volley - Mondiale Under 21 - Udon Thani. Gli azzurri puntano in alto in un torneo “all stars” : A volte ritornano e provano a vincere. Da Milano alla Thailandia il passo è brevissimo e saranno proprio le due coppie vincitrici della prima tappa del campionato italiano Under 21 al Castello Sforzesco a rappresentare il tricolore nella kermesse iridata in programma da domani a domenica in Asia. L’Italia è pronta per il Mondiale Under 21 di Udon Thani in Thailandia e per l’occasione i responsabili tecnici della nazionale Ettore Marcovecchio e ...

Beach volley Campionato Europeo U18 Baden. Germania e Russia trionfano ma c’è un pizzico di Italia sul podio : Germania tra gli uomini e Russia, come da pronostico, tra le donne. Si chiude così l’Europeo under 18 di Baden che ha visto le due coppie azzurre chiudere al nono posto. In campo femminile hanno dovuto soffrire più del previsto le russe Bocharova/Gubina per conquistare il titolo nella finale contro le spagnole Moreno/Vergara battute 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) in rimonta. Terzo gradino del podio per le ceche Svozilova/Tezzele che hanno sconfitto ...

Beach volley – A Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso il Campionato Italiano Assoluto : Campionato Italiano Assoluto: A Milano vincono Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso Si è conclusa la tre giorni di Campionato Assoluto di Beach Volley a Milano, tappa da ricordare per i suoi numeri dentro e fuori dal campo. Quasi diecimila spettatori si sono alternati da venerdì sul campo centrale allestito in Piazza Castello, campo che oggi è stato scenario delle semifinali e delle finali. Ad aprire la giornata la semifinale tra Giulia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. gli Ingrosso e Toti/Jessica Allegretti fanno festa al Castello Sforzesco : Il ritorno, prepotente, del talento e della determinazione di Matteo e Paolo Ingrosso e il trionfo di Jessica Allegretti e Giulia Toti che si ripetono dopo aver conquistato la Coppa Italia nella scorsa stagione. Finisce così, con gli applausi per tre giorni di grande Beach volley, la prima tappa del Campionato Italiano 2019 al Castello Sforzesco di Milano che, in quanto a caldo e presenza di pubblico, non ha nulla da invidiare alle spiagge che ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il profumo di Mondiale risveglia Evandro/Bruno : stop alla serie vincente di Mol/Sorum : Un torneo leggendario, una giornata finale di gare da ricordare: a Varsavia vanno in scena due sfide spettacolari all’ennesima potenza a chiudere l’ultimo appuntamento a 4 stelle prima del Mondiale di Amburgo. Dici Mondiale e si svegliano gli ultimi due campioni del mondo brasiliani, Evandro (detentore del titolo iridato) e Bruno Schmidt (vincitore dell’edizione 2015 in Olanda). Sono loro i “giustizieri” degli ...

Beach volley - World Tour 2019 Ios Island. Quinto posto per Scampoli/Varrassi. Trionfo per Grecia e Francia : Si ferma ai quarti di finale la cavalcata di Dalila Varrassi e Claudia Scampoli che, con un pizzico di rimpianto, si arrendono alle giovani britanniche Evans/Austin a un passo dalla semifinale. La coppia azzurra gioca l’ennesima partita gagliarda del suo torneo ma si blocca sul più bello, nel tie break, perdendo 2-1 (21-14, 18-21, 15-11) e ottenendo comunque il miglior risultato in carriera. Il successo finale, in campo femminile, è ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 18 Baden. Doppio nono posto azzurro : si fermano agli ottavi anche Hanni/Fusco : Si fermano agli ottavi di finale del Campionato Europeo Under 18 di Baden anche gli azzurri Hanni e Fusco nel torneo maschile e, dopo il nono posto di Ferrarini/Ducoli tra le donne, arriva un’altra nona piazza anche al maschile per la coppia altoatesina-sannita che ha rappresentato l’Italia alla kermesse giovanile sulla sabbia austriaca. Hanni/Fusco si sono arresi di fronte ai padroni di casa Krassnig/Glatz che avevano ben figurato ...

Beach volley - World Tour 2019 Ios Island. Ostacolo britannico fra Scampoli/Varrassi e la semifinale : Il primo obiettivo è già stato centrato dalla giovane coppia azzurra composta da Claudia Scampoli e Dalila Varrassi che questa mattina disputeranno il primo quarto di finale del World Tour della loro brevissima carriera nel torneo 1 stella di Ios in Grecia. Ieri nel tardo pomeriggio la bella vittoria delle azzurre 2-0 contro le sorelle austriache Klinger/Klinger: un successo limpido, con un solo momento di difficoltà per le italiane nella fase ...

Beach volley – Campionato Italiano assoluto : domani le finali a Milano : Campionato Italiano assoluto: spettacolo nel main draw sulla sabbia di Milano. domani le finali Giornata di verdetti oggi a Milano nella prima tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley. Dopo la conclusione della fase a gironi di questa mattina, nel pomeriggio si sono giocate le gare valide per gli ottavi di finale (tra le seconde e le terze classificate delle pool) e per i quarti (tra le prime classificate delle pool e le ...