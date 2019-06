«WID | Work in Digital» | l' app che vuole insegnarti a migliorare la tua web reputation

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Si fa in fretta a pensare che la comunicazione sui social media sia una faccenda per influencer – con tutti i pregiudizi che tale termine portano con sé. Nell’epocae in cui viviamo, i social netsono una delle modalità elettive della comunicazione, sia di quella personale sia di quella aziendale e saperli utilizzare in maniera corretta ed efficace non è così scontato. Anzi, per qualcuno lo è, ma si tratta di chi è riuscito a raggiungere il successo (anche) grazie alla comunicazione giusta sui social: è la riflessione di base che ha spinto Paolo Stella a sviluppare, insieme a Mauro Orso, il progetto Wid:In(sito ufficiale wid.academy) . Scrittore (Meet me alla boa, edit. Mondadori) e creativo (fondatore dell’agenzia creativa @asap.studio con la quale realizza campagne web per i più importanti brand del mondo della moda), Paolo Stella si è ritrovato a riflettere ...

