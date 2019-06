Un patto dei produttori e una rilettura di Keynes contro il governo della spesa pubblica

Incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...

Venezia - il battello danneggiato dopo l’impatto con la nave da crociera : l’intervento dei vigili del fuoco : Le immagini dei vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente dai primi minuti insieme ai sommozzatori, mostrano il battello turistico River Countess danneggiato a causa dell’impatto con la nave da crociera Msc “Opera”. Video vigili del fuoco Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in ...

Venezia - nave da crociera si scontra contro battello : la fuga dei turisti e il momento dell’impatto. Le immagini : Prima lo scontro contro il battello, poi quello contro la banchina del molo di San Basilio. Stamattina una nave da crociera Msc ha tamponato un traghetto turistico, ormeggiato nel porto di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni la “Opera” era in fase di attracco quando ha colpito il pontile. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello e altre due persone portate in ospedale a scopo precauzionale. Video ...

Salute - idrosadenite suppurativa : app misura l’impatto sulla vita dei malati : Un aiuto digitale per chi soffre di idrosadenite suppurativa (Hs), malattia della pelle cronica e invalidante che colpisce l’1% circa della popolazione compromettendo fortemente la vita quotidiana. Un effetto che ora si può misurare grazie a ‘Hidradisk’, la prima App che traccia l’impatto della patologia permettendo di visualizzarlo, ma anche di monitorare l’efficacia del trattamento. Lo strumento nasce dalla ...

Firenze - Industria 4.0 : avviso pubblico per valutare l’impatto dei processi nel settore turistico : Impatto dei processi di digitalizzazione relativi al paradigma Industria 4.0 sulle imprese turistiche. E’ questo lo scopo dell’avviso pubblico pubblicato

Ciclone Fani - impatto devastante in India : distruzione a causa dei venti e onde altissime [FOTO e VIDEO] : Le autorità in India hanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del devastante Ciclone Fani, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Il Ciclone ha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall, Fani è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte con venti di 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di ...

Salvini-Di Maio - patto sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : È sui rispettivi talloni d’Achille che la fragile tregua gialloverde potrebbe franare:la giustizia per la Lega, con il caso del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione; la Capitale per il M5S, dove le grane infinite della sindaca Virginia Raggi mettono a dura prova anche la pazienza dei vertici del Movimento...