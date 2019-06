Tragedia a Mirabilandia | muore annegato un bimbo di 4 anni 

Tragedia a Mirabilandia - muore un bambino di 4 anni annegato in piscina : Un pomeriggio tragico a Mirabeach, il parco acquatico all'interno di Mirabilandia . Verso le 15,30 un bimbo di quattro anni , mentre faceva il bagno nella piscina è stato visto riverso in acqua. Subito le persone presenti hanno dato l'allarme e i bagnini sono intervenuti effettuando le manovre di rian

Tragedia a Mirabilandia! Bimbo di 4 anni muore annegato al parco acquatico : Tragedia oggi pomeriggio al Mirabeach, il parco acquatico che si trova all'interno di Mirabilandia, nel Ravennate. Un bambino di 4 anni è morto per annegamento. I fatti successo alle 15.30 circa. Ancora non è chiaro come si accaduto. Dopo che è scattato l'allarme i soccorsi si sono precipitati sul posto. Le condizioni del piccolo sono apparse subito molto critiche e in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’eliambulanza.