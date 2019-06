La Juventus starebbe studiando il doppio colpo a centrocampo | Pogba vorrebbe tornare

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della, in particolare,mettere a segno due colpi a. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeriro inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso chiaramente la sua volontà dia Torino al punto da preferire i Campioni d'Italia al Real Madrid. Mentre Rabiot non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La Juve, qualora dovesse arrivare al ragazzo del Paris Saint Germain, andrebbe avanti anche per Paulvisto cheassicurarseli entrambi. Ovviamente poi dovrebbe arrivare anche qualche cessione in mezzo al campo. La Juve punterebbe forte suTre estati fa Paul...

