Dieta Lemme per dimagrire 10 kg | ecco come

Iva Zanicchi segue la Dieta Lemme : "Ho perso sette chili in due settimane" : Iva Zanicchi ha deciso di riprovarci con la dieta Lemme. La cantante, ospite di Porta a Porta nella puntata del 18 giugno, ha raccontato di aver già perso sette chili e mezzo in sole due settimane. "Lui è molto contestato, ma sono andata comunque da Lemme", ha detto. "Oh signore, fatti visitare poi", ha risposto Bruno Vespa. "Oh, ragazzi, ti fa dimagrire davvero: guardate me. Poi muoio magari... (ride, ndr)", ha risposto la cantante al ...

