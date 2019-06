Champions League | nuova proposta dalla Ligue 1 per un format a 36 squadre

Champions League – Squalifica Neymar : respinto il ricorso del PSG - il brasiliano salta tre turni : Non c’è pace per Neymar: confermati i tre turni di Squalifica, il brasiliano salta tre match di Champions League Niente da fare per Neymar: la Corte d’Appello UEFA ha deciso di respingere il ricorso presentato dal PSG, confermando dunque le tre giornate di Squalifica del calciatore brasiliano. Neymar, dunque, salterà le prime tre gare di Champions League a causa degli insulti che aveva rivolto all’arbitro nella sfida col ...

Sorteggio Champions League - secondo turno : subito Psv-Basilea : E’ andato in scena il Sorteggio di Champions League per il secondo turno, subito una super sfida tra Psv e Basilea ma anche Viktoria Plzen-Olympiacos, l’Apoel di Tramezzani affronterà una fra Slovan Bratislava e Sutjeska, le partite si disputeranno 9/10 e il 16/17 luglio, il secondo turno il 23-24 luglio e il 30-31 luglio, si preannuncia grande spettacolo in vista della fase a gironi. Astana (Kaz)/Cluj (Rou) – Maccabi ...

Streaming gratuito con l’app UEFA.tv : il meglio di Champions - Europa e Nations League : Da qualche ora è disponibile UEFA.tv, l'applicazione del servizio di Streaming gratuito per gli appassionati nel mondo del calcio, pronto ad abbracciare le maggiori manifestazioni UEFA, come la Champions League, l'Europa League e la Nations League. La piattaforma mette a disposizione degli utenti content in presa diretta, ma anche approfondimenti dedicati, tra cui lunghe interviste (sono inclusi i campionati giovanili e femminili). Fanno parte ...

Diretta sorteggio Champions League/ Streaming video e tv : 1e 2turno preliminare : Diretta sorteggio Champions League Streaming video e tv: riparte la principale coppa europea di calcio per club con i primi due turni preliminari.

Pronostici AFC Champions League - ottavi 18 e 19 giugno 2019 : I Pronostici ed i consigli scommesse delle gare di andata degli ottavi di AFC Champions League, suddivisione orientale, 18 e 19 giugno 2019.Che la Champions Asiatica fosse particolare l’avevamo capito da tempo, con le squadre che vengono suddivise in quattro girone concentrati sulla parte est e quattro su quella ovest.Bene, questa suddivisione si estende anche alla fase ad eliminazione diretta, e spezzetta ulteriormente il calendario della ...

Rai - a giorni decisione tribunale su caso Sky - Champions League : E' attesa a giorni la decisione del tribunale di Milano sul decreto d'urgenza presentato da Rai nei confronti di Sky sul caso Champions League. A inizio maggio Rai aveva presentato un ricorso ex articolo 700 per chiedere un provvedimento cautelare in merito alla disputa sorta con Sky sul contratto per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League di calcio. Secondo quanto si apprende, nell'udienza il giudice si è riservato ...

Roma - niente International Champions Cup : ci sono i preliminari di Europa League : E’ diventata la “Champions League” estiva, ma la Roma non parteciperà. niente International Champions Cup per i giallorossi, che hanno ufficialmente rinunciato “a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari dell’Europa League“. La squadra capitolina avrebbe dovuto giocare tre partite negli Stati Uniti quest’estate, l’ultima delle quali contro il Benfica, ...

Spunta un progetto di Champions League allargata : fino a 40 o 48 squadre : Un gruppo di club sarebbe pronto a presentare all’Uefa un progetto per una Champions League allargata, fino a 40 o 48 squadre. Lo riporta Calcio e Finanza, citando come fonte il Times. La proposta dovrebbe arrivare prima del vertice previsto il prossimo 11 settembre e rappresenterebbe un compromesso rispetto alla proposta dell’Eca di Agnelli. Una Champions League così strutturata prevederebbe otto gruppi da cinque squadre ciascuno. Le ...

Champions League 2019-2020 - sorteggiato il primo preliminare : Sarano coinvolte le formazioni dei quattro paesi con il peggior coefficente Uefa. E ne rimarrà soltanto unaLiverpool-Tottenham si è disputata si e no una decina di giorni fa, i giocatori hanno praticamente da andare in vacanza (alcuni non ci andranno, visto gli impegni sparsi tra Coppa d’Africa e Coppa America), ma già la Uefa ha fatto i primi sorteggi per la prossima Champions League.No, non abbiamo esagerato con lo Spritz (fosse ...

Atalanta - le prime due partite di Serie A si giocheranno a Parma : si attende la deroga per la Champions League : L’Atalanta giocherà le prime 2 partite di Serie A a Parma in attesa che vengano completati i lavori dello stadio: si attende l’ok per la deroga chiesta dalla società per giocare le partite di Champions a Bergamo Terminata una stagione storica, nella quale è arrivata addirittura la qualificazione in Champions League, l’Atalanta guarda al futuro con grande ottimismo e non vede l’ora di riabbracciare i suoi tifosi. Per ...

La Lega Serie A vota contro la riforma della Champions League : La Lega Serie A si dichiara contraria alla riforma della Champions League a partire dal 2024. Con una delibera adottata oggi si allinea alle altre quattro maggiori leghe europee (Ligue 1, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League). La proposta di riforma, si legge nella delibera, minaccia il futuro del calcio europeo: “altera e danneggia gravemente la competitività dei campionati nazionali, minando il principio della qualificazione, basato solo ...

Il peso del fatturato in Champions League : Champions League e fatturato – La finale tutta inglese della Uefa Champions League 2018/19 si è conclusa con la vittoria del Liverpool ai danni del Tottenham. Per i Reds si tratta della 6° Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, terzo club in assoluto per numero di vittorie nella massima competizione europea. La vittoria è arrivata a […] L'articolo Il peso del fatturato in Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : un terzo posto che lascia troppo amaro in bocca alla Pro Recco. Pronta l’ennesima rivoluzione? : Un anno dopo un’altra delusione, forse non così grande come quella arrivata praticamente in casa, a Genova, in finale, ma le ambizioni erano le stesse. Dopo la seconda piazza del 2018, la Pro Recco chiude in terza posizione questa edizione della Champions League di Pallanuoto maschile, con le fasi conclusive svoltesi in Germania in quel di Hannover. Il trionfo dei magiari del Ferencvaros lascia molto amaro in bocca per ciò che poteva ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Olympiacos-Ferencvaros 13-14 dtr. I magiari conquistano l’Europa dopo una partita per cuori forti : I magiari del Ferencvaros chiudono il cerchio: dopo l’Euro Cup della scorsa stagione e la SuperCoppa Europea vinta a fine novembre proprio contro i greci dell’Olympiacos, la formazione ungherese conquista la Champions League di Pallanuoto sconfiggendo in finale proprio la compagine ellenica, vincendo ai rigori per 14-13. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 10-10, dopo che i magiari avevano chiuso avanti 3-1 il primo quarto, ...