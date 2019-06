huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Passano pochi minuti dall’intervento sul palco dell’assemblea di Confartigianato quando Matteoviene assediato da troupe e giornalisti negli imponenti spazi futuristici della Nuvola di Fuksas. L’umore del vicepremier è alle stelle perché gli artigiani gli hanno appena tributato una raffica di applausi, un calore anni luce lontano da quello riservato a Luigi Di Maio. La sicurezza e l’euforia portano a sganciare bombe. Elo fa. In un colpo solo, con due dichiarazioni fulminanti,l’di Sergiosulla necessità di tenere i conti in ordine e ladi Giovannisulla manovra e il taglio delle tasse. La colpa è dell’Europa. “I conti - chiosa contro il messaggio del capo dello Stato - sono in disordine perché abbiamo applicato per troppi anni le regole della ...

HuffPostItalia : Salvini cestina l'appello di Mattarella e la prudenza di Tria: 'Il debito cresce per le regole Ue, ora giù le tasse' -