Muore finendo in mare con la sedia a rotelle: indagata la figlia, stava facendo foto col cellulare (Di martedì 18 giugno 2019) L'85enne, ospite di una casa di riposo della zona di Teulada, si trovava al porto con la figlia che era arrivata da Aosta per trascorrere un periodo di vacanze insieme. Ora la donna deve rispondere di omicidio colposo. (Di martedì 18 giugno 2019) L'85enne, ospite di una casa di riposo della zona di Teulada, si trovava al porto con lache era arrivata da Aosta per trascorrere un periodo di vacanze insieme. Ora la donna deve rispondere di omicidio colposo.

C’è un importante aggiornamento nella vicenda della donna di 85 anni morta dopo essere caduta in mare con la sedia a rotelle domenica pomeriggio al porto di Teulada. La figlia dell’anziana vittima è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo. A far scattare il provvedimento da parte del pm Gaetano Porcu la visione dei filmati del circuito di videosorveglianza dello scalo portuale. Il filmato mostra infatti la figlia della vittima intenta a scattare delle fotografie col proprio smartphone. A quel punto la carrozzina, probabilmente sistemata tanto inavvertitamente quanto imprudentemente in pendenza, si è mossa facendo finire l’anziana madre in mare.