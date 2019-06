Moxie | la tecnologia che ci permetterà di respirare su Marte

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) Non si tratta solo di raggiungerlo, calarvisi, costruire dei luoghi accoglienti dove soggiornare: per colonizzaredovremo prima di tutto trovare un modo di sopravviverci e (tra le altre cose) respirarci nonostante la sua atmosfera, completamente diversa da quella della Terra. Qui gli scienziati della Nasa ci presentano l’ultima nata tra le tecnologie pensate per generare ossigeno inalabile a partire dall’anidride carbonica (che forma il 96% dell’atmosfera del Pianeta rosso). Si chiama(da Mars oxygen experiment) ed eccola spiegata filo e per segno dai suoi stessi inventori. Il video è firmato Crazy engineering, la serie che racconta via YouTube le idee più visionarie degli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, sicuramente uno dei luoghi più nerd al mondo. (Credit video: Nasa Jet propulsion laboratory), lache ci ...

