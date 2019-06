Motomondiale | Test Barcellona 2019 | scendono in pista Moto2 e Moto3 in preparazione della

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Quinto giorno consecutivo inal Montmelò per il, infatti dopo il fine settimana del Gran Premio di Catalognasono andate in scena due giornate diliberi riservate alle tre classi. Ieri è stato il turnoMotoGP, mentre quest’oggi sono scese inlee leper provare ad effettuare delle modifiche in vista dei prossimi appuntamenti ed in particolare del Gran Premio d’Olanda in programma ad Assen. Per quanto riguarda lahanno partecipato solo pochi piloti a questa sessione di, tra cui il leader del Mondiale Aron Canet, reduce dal secondo posto in gara con la KTM del Team Sterilgarda Max Racing, il turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) ed i due portacolori del Team Honda Asia, Kaito Toba e Ai Ogura. Nella categoria intermedia delc’è stata più azione anche tra i big del campionato, con il marchigiano ...

