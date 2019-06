Amici | Emma e Biondo Si Sono Lasciati!

Amici - fan del talent molto tristi : è finito l'amore tra Emma e Biondo : I fan di Amici sono molto tristi. E’ finita, infatti, la storia fra Biondo ed Emma Muscat, nata fra i banchi della diciassettesima edizione del programma Amici, condotto da Maria De Filippi. L’amore è durato un anno, ma già da qualche tempo si erano registrati i primi problemi: ora i due si sono la

Maria De Filippi omaggia i talenti di Amici Emma e Alessandra - ma non Stefano De Martino : Prima che si concludesse la diciottesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico un filmato che racchiudeva i tanti talenti che il suo programma ha lanciato in questi anni: dai ballerini Elena D'Amario e Giuseppe Gioffrè, alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso. A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata l'assenza nel video di uno dei protagonisti più amati tra quelli che hanno iniziato la ...

Verissimo speciale con Maria De Filippi : dai semifinalisti di Amici alla coppia Gemma-Tina : Oggi la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sarà interamente dedicata alla semifinale di Amici. Silvia Toffanin ha raggiunto Maria De Filippi nello studio del serale di Amici 2019 per una puntata speciale dedicata al talent show, giunto alla semifinale della diciottesima edizione. La registrazione è avvenuta perciò in trasferta a Roma e ai microfoni della Toffanin non si racconterà solo Maria De Filippi, ma anche gli allievi arrivati ad un ...

Amici - Alberto insiste con Emma Marrone : 'Andremo a mangiare la pasta che le piace tanto' : Dopo aver flirtato in diretta con Emma Marrone sabato scorso, Alberto Urso ha confermato la sua intenzione di continuare a corteggiare la cantante anche dopo la fine di Amici. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda oggi su Real Time, il tenore ha ammesso di provare un forte interesse per la pugliese, di essersi scambiato qualche occhiata con lei in studio e di volerla frequentare anche lontano dalle telecamere. Alberto non molla: ...

Sono tornati insieme! Emma Muscat e Biondo di Amici si sono ritrovati : Arriva un'incredibile voce dal programma di canale 5 Amici ideato e condotto da Maria de Filippi. La voce riguarda Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma. I due, a dispetto di voci contrarie, pare stiano ancora insieme. Dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo sono stati i diretti interessati in un'intervista doppia al settimanale Vero.-- Emma ha spiegato che si sono trovati ...

Emma Marrone flirta con Alberto ad Amici : 'Sono impegnativa - ma potresti farcela' : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici è stato all'insegna del gossip: la cantautrice, infatti, è stata informata del debole che Alberto Urso ha per lei con un divertente filmato. Nonostante abbia rifiutato il mazzo di rose rosse che il tenore stava per regalarle (pare questi fiori le portino sfortuna), la pugliese ha scherzato con lui dicendo che, se si impegna a corteggiarla come si deve, potrebbe raggiungere il suo obiettivo. La 34enne, inoltre, ...

Emma Marrone zittisce Rudy Zerbi ad Amici : 'Non siamo a 10 anni fa - fammi parlare' : Sembra esserci qualcosa di irrisolto tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: questa almeno è la sensazione che hanno avuto i telespettatori quando li hanno visti scontrarsi verbalmente durante il settimo serale di Amici. Mentre il professore contestava la scelta di Giordana di non cantare un brano che lui le ha assegnato, la salentina ha preso la parola per difendere la ragazza ma anche per rivangare qualcosa che è successo dieci anni fa. La giurata ...

