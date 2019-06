TuttoChiaro | Monica Marangoni nel mattino estivo di Rai 1 per parlare… di tutto un po’

davidemaggio

(Di lunedì 17 giugno 2019)Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi neldi Rai 1 arriva, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30.: il nuovo programmadi Rai 1 sarà in onda dalle 10.30 alle 11.30 La, classe 1978, madre di due figli, ha condotto su Rai Italia L’Italia con Voi e su Rai1 Un Cane in Famiglia, nonché preso parte a W la Mamma, altro esperimentoche nel 2017 portò Veronica Maya nel sabato pomeriggio dell’ammiraglia. Il suo nome ha fatto discutere, in quanto compagna di Cristiano Ceresani, attuale capo gabinetto del ministro leghista Lorenzo Fontana.sarà un programma fatto ...