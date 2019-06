Sconcerti | “Sarri uomo troppo diverso per la Juve La debolezza della scelta non sta in

forzazzurri

(Di lunedì 17 giugno 2019): “Sarriper la. Lanon sta in lui…”.: “Sarriper la. Lanon sta in lui…”. Marioanalizza il passaggio del tecnico toscano allasottolineando i pro ed i contro. Di seguito l’editoriale apparso sulle pagine web de ‘Il CorriereSera’.: “Sarriper la. Lanon sta in lui…”.. “Lanon sta in Sarri, ma nell’averla dovuta fare. È arrivata alla fine unache non stava più insieme: rapporti interni, sintonia con la gente, asticella sempre più alta quindi delusioni sempre più grandi nello sbaglio. Non essendo propriamente tecnica la piccola crisiè più complessa da riparare. ...

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: '#Sarri arriva per riparare una crisi della #Juve ed è l'occasione per un maestro di un'uni… - zazoomblog : Sconcerti: La grande debolezza della Juve dietro la scelta di Sarri - #Sconcerti: #grande #debolezza #della - napolista : Sconcerti: La grande debolezza della #Juve dietro la scelta di #Sarri Sulle pagine del Corriere della Sera sottolin… -