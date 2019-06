La notizia choc! Sara Tommasi incinta, si scopre la verità

(Di lunedì 17 giugno 2019) È una vera bomba quella lanciata dal sito di Gossip Dagospia, sempre attento a svelare notizie in anteprima sui vip e a stanare possibili bufale mediatiche. Parliamo di, ex showgirl umbra che è tornata sulla cresta del gossip in questi giorni. A 38 anni, dopo un passato buio e turbolento a base di scandali, filmini a luci rosse, uso di droghe e ricoveri forzati, ora sembrerebbe aver ritrovato la serenità, il sorriso e persino l’amore, dopo aver curato il bipolarismo e lasciato alle spalle brutte compagnie e la tormentata relazione con Andrea Diprè.Qualche giorno fa, la manager di, tale Debora Cattoni, ha annunciato che la showgirl èdel compagno Angelo, un imprenditore di 46 anni. Tutti i suoi fan hanno gioito alla, così come numerosi settimanali e siti che le hanno dedicato spazio per raccontare la sua rinascita. Adesso, però, arriva una bomba e a lanciarla è Dagospia. Secondo Alberto Dandolo potremmo essere davanti ad una vicenda simile a quella di Pamela Prati.Si legge: “C’è un’altra storiella che puzza di ‘caltagironata’ ad uso e consumo dei media! È una storia di provincia. Una storia paesana. Raffazzonata e precaria. Purtroppo investe una ragazza che non avrebbe più bisogno di tristi esposizioni e strumentalizzazioni: trattatasi die della sua presunta gravidanza urlata urbi et orbi dalla sua nuova agente e manager Debora Cattoni. Anche Saretta, come Pamela, avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe però ingravidata: tal Angelo, 46 anni attivo come imprenditore nelle acque minerali”. Anche in questa vicenda, così come in quella di Pamela Prati, c’è un uomo misterioso che non compare né sui social dellae né tantomeno su quelli della manager.