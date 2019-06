Nirvana | 30 anni fa l' esordio della band con l' album Bleach

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) In questi giorni ricorre il 40°versario dell'dei Joy Division, unapost-punk più note ed influenti di sempre. Oltre al gruppo che fu capitanato da Ian Curtis, pochi giorni fa vi è stato anche l'versario del trentennale dell'dei. La celebredi Seattle capitanata dal frontman Kurt Cobain è stata una delle più importanti del sottogenere grunge e, allo stesso tempo, ha fatto la storia del rock moderno e contribuito alla nascita di diversi gruppi legati al mondo del rock alternativo in tutte le sue salse., il primodeiprodotto dalla Sub Pop nel 1989 Andando maggiormente nei particolari, iiniziarono la loro gavetta grazie all'uscita di, nel lontano 15 giugno 1989. Talefu prodotto dall'etichetta indipendente di Seattle 'Sub Pop', una piccola casa discografica che fu fondamentale per la scena grunge ...

