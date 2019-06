Luna fragola giugno 2019 | significato | cos’è e dove vederla in Italia

Astronomia - stasera occhi al cielo per la “Luna della Fragola” : sarà la notte più dolce dell’anno [INFO] : La luna piena del mese di giugno, visibile stanotte, sarà l’ultima della primavera e prende il nome di “Luna della Fragola”. Questo nome deriva dal fatto che cade nel miglior momento dell’anno per la maturazione delle fragole. La luna tecnicamente diventerà piena alle 10:31 del mattino, ma secondo la NASA apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questo momento. Secondo l’agenzia spaziale, la Luna della Fragola deve il suo nome alla tribù ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO] : Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di Astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ...

La Luna piena Fragola sta per illuminare il cielo estivo : Il prossimo 17 giugno, alle ore 10:31, la Luna raggiungerà la fase di plenilunio, cioè sarà piena. La Luna piena d'estate è chiamata anche Luna Fragola. La prossima Luna piena è prevista per il 17 giugno alle ore 10:31, in quel momento il nostro satellite raggiungerà la fase del plenilunio, proprio poco prima dell’inizio dell’estate 2019, il solstizio d’estate è infatti previsto per il 20 giugno alle ore 15:54. Purtroppo non potremo assistere al ...

La Luna fragola arriva il 17 giugno - la più dolce dell'anno : La Luna Fragola sarà il 17 giugno. Chiamata così in onore dei raccolti delle fragole, che avvengono in questo periodo nel Nord America, è la sesta delle dodici fasi di Luna piena dell’anno ed è considerata la più “dolce”. La fase di plenilunio si raggiungerà alle 10.31 del prossimo lunedì. A confermarlo è la Nasa. La Luna apparirà piena per circa tre giorni, da ...