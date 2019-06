Huawei Mate X | uscita posticipata | la data di commercializzazione

Non tramonta mai Huawei Mate 9 : al via l’aggiornamento B191 in Europa il 17 giugno : Sorprende ancora una volta il cosiddetto Huawei Mate 9, smartphone che sta godendo di un supporto dal punto di vista software andato forse oltre le aspettative degli stessi utenti che in questi trenta mesi hanno deciso di acquistare il device. Dopo l'ultimo bilancio condiviso sul nostro sito poco più di un mese fa in merito alla patch di aprile, infatti, oggi 17 giugno tocca concentrarsi su quella di maggio. Le notizie al momento sono ...

Solo chimere gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy Fold? : Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degli smartphone pieghevoli in questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita del Huawei Mate X che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di settembre. Allo stesso tempo, la controparte Samsung Galaxy Fold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che ...

Da non sottovalutare la patch B266 per Huawei Mate 20 : primi avvistamenti in Europa : Sta arrivando anche in Europa il tanto atteso aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Huawei Mate 20. Mi riferisco alla patch di maggio, la B266, che dà continuità a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con il Mate 20 Pro una settimana fa. Prima di andare avanti è giusto premettere che il pacchetto software che ha visto la luce oggi 15 giugno nel Vecchio Continente non ci consentirà di toccare con mano EMUI 9.1. Dettaglio non ...

Huawei rimanda a settembre il lancio dello smartphone pieghevole Mate X : Dopo Samsung, il colosso cinese. Ma questa volta il motivo non sarebbe legato a problemi della filiera produttiva, né alle tensioni con Google ma alla volontà di assicurarsi che il dispositivo funzioni alla perfezione. Il suo arrivo era previsto per la metà dell'anno, tra giugno...

Huawei rimanda a settembre lo smartphone pieghevole Mate X : Il lancio di Huawei Mate X ovvero il primo smartphone pieghevole del colosso cinese è stato spostato a settembre. Interpellato dal Wall Street Journal a Hong Kong, il vicepresidente senior Huawei, Vincent Peng, ha motivato questa decisione con la necessità di investire ancora un po’ di tempo nei test per portare in commercio un prodotto con la massima qualità possibile del display pieghevole. Il Wsj ha anche domandato a Peng se questa ...

Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere un display a 90 Hz e una quadrupla fotocamera posteriore : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale degli smartphone della serie Huawei Mate 30 ma ciò non impedisce alle indiscrezioni di diffondersi

Problemi diversi - ritardi simili : il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano : La vicenda che ha coinvolto il Samsung Galaxy Fold ha creato un po' di confusione tra i piani dirigenziali di Seul poi riflessa sulla comunicazione

Huawei ha posticipato la data di uscita del suo telefono pieghevole - il Mate X : L’azienda cinese Huawei ha annunciato che il Mate X, il suo primo telefono pieghevole, uscirà a settembre del 2019 e non più a giugno, come inizialmente previsto. Vincent Peng, vice presidente di Huawei, ha spiegato che la decisione è stata

Qualche certezza in più su Huawei Mate 20 Lite TIM : riscontri ufficiali su EMUI 9 e relativi tempi : Ci sono diversi nodi da sciogliere in questo periodo per chi si ritrova con un Huawei Mate 20 Lite, almeno dal punto di vista dello sviluppo software. In settimana vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale la notizia della distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9 per chi si ritrova con un modello no brand e, come sempre avviene in queste circostanze, immediati sono giunti i quesiti di chi ha deciso ...

Certificato il Huawei Mate X - vicini all’uscita del pieghevole? : Il Huawei Mate continua ad essere circondato da un alone di mistero. Presentato a febbraio, il primo smartphone pieghevole del produttore ancora non ha una data di uscita ufficiale. Quest'ultima sarebbe dovuta essere pianificata nel corrente mese di giugno ma le ben note vicende del ban USA nei confronti dell'azienda asiatica hanno di certo messo il freno alla sua commercializzazione. Eppure, dopo settimane di silenzio, ecco che finalmente è ...

Dispositivi con sistema operativo Huawei ad ottobre - non sui Mate 30 : Il sistema operativo Huawei potrebbe essere pronto per ottobre, ma non nell'ambito dei Mate 30. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', HongMeng, che a livello globale dovrebbe essere conosciuto come Ark OS, sarà pronto per il prossimo autunno, probabilmente in test a bordo di alcuni entry-level e middle-range dell'OEM, destinati al mercato cinese. Sappiamo che il sistema operativo Huawei è stato sviluppato insieme ai rappresentanti di ...

Sul serio EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite dall’11 giugno in Europa - anche via HiCare : Senza indugi e senza più slittamenti EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite inizia ad essere realtà in Europa. Il firmware 9.0.1.164 è in distribuzione in queste ore e porta con se finalmente la rinnovata interfaccia software del produttore. Il percorso che ha condotto all'EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite è stato a dir poco travagliato. Già nel mese di maggio avevamo segnalato la prima distribuzione (sempre in Europa) del firmware 163 con a bordo ...

Due grossi plus extra per i vari Huawei Mate 20 tramite l’aggiornamento EMUI 9.1 : Ci apprestiamo a vivere mesi estivi molto caldi per tutti coloro che in questi mesi si sono lasciati sedurre dalla famiglia dei cosiddetti Huawei Mate 20. Indipendentemente dallo smartphone scelto, infatti, questi dispositivi non si limiteranno a ricevere l'aggiornamento con la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1, ma anche alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza, almeno stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di ...

Recensione : Huawei MateBook 13 : Al giorno d’oggi siamo sommersi da brand promettenti e nel mercato vi è una concorrenza agguerrita, specialmente nel mondo dei laptop. Oggi, sia per motivi di lavoro, di studio, o semplicemente per svago, siamo forzati ad avere un laptop personale. Ma quale scegliere? Ebbene, Huawei, già noto produttore di eccellenti smartphone, si sta immettendo in questo mercato in maniera sempre più dirompente guadagnandosi un numero di utenti sempre ...