Un ragazzo fa una passeggiata nel parco… ma un gattino insistente lo mette davanti ad una

Modica - scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

Daniela Santanchè ad Agorà : "Luigi Di Maio un ragazzotto che non ne ha azzeccata una" : "Luigi Di Maio è un ragazzotto molto volenteroso ma sul lavoro finora non ne ha azzeccata una". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, ha stroncato il vicepremier grillino: "Devo dare ragione a Maurizio Martina", continua la pasionaria di Fratelli d'Italia: "Parlo da impren

Venezia - barca si rovescia in laguna : in 4 rischiano di annegare - un ragazzo in codice rosso : L'incidente all'altezza della bocca di porto di Malamocco. Sull'imbarcazione viaggiavano cinque giovani tutti finii in acqua. tre sono rimasti feriti lievemente mentre un altro ha riportato una sindrome da annegamento ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Ancora da chiarire con certezza le cause dell'incidente ma si pensa a un'onda eccezionale.Continua a leggere

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Un ragazzo è stato denunciato per aver esposto una bandiera delle SS sul balcone : Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato per propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso per aver esposto dal balcone di casa, in zona Casalotti, una vessillo nero delle SS, le squadre di azione dell'esercito nazista. Allertati da un passante, gli uomini della Digos e del reparto volanti hanno rimosso il vessillo e perquisito l'abitazione, dove sono stati trovati anche un manganello di quelli in libera vendita e dei gagliardetti ...

Lil Xan litiga per le critiche a Tupac e punta una pistola contro un ragazzo : Lil Xan è prepotentemente tornato al centro delle cronache del rap web internazionale dopo la diffusione di un video in cui è possibile vederlo mentre minaccia un ragazzo, puntandogli contro una pistola, durante un litigio. I fatti si sono verificati a Los Angeles, presso un distributore di benzina, la polizia sta indagando per avere un quadro più dettagliato dell'accaduto....Continua a leggere

David Gilmour ricorda quando da ragazzo voleva una Fender : 'Non potevo permettermela' : David Gilmour ha pubblicato su Youtube un podcast in cui racconta la sua passione per le chitarre, in particolare per la sua preferita, la Fender Black Strat. Nel primo dei tre podcast che verranno pubblicati nel mese di giugno, lo storico chitarrista dei Pink Floyd ha ricordato quand'era un ragazzo e, come tanti giovani, ammirava i vari strumenti esposti, non potendo comprarne nessuno. Le parole di Gilmour C'è stato un tempo in cui anche David ...

A Ostia muore un ragazzo dopo una rissa : DALL'ITALIA L’Ue chiede chiarimenti all’Italia sul debito pubblico. “Il paese non ha fatto sufficienti progressi per rispettare i criteri del debito del 2018”, ha scritto la Commissione europea in una lettera. Il premier, Giuseppe Conte, ha svolto una serie di incontri: con i vicepremier Luig

Ostia - ragazzo ucciso a colpi di cacciavite davanti alla stazione Lido : raid punitivo dopo apprezzamenti a una 15enne : Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, dal padre di una 15enne per gli “apprezzamenti” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di Ostia. È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante una maxi-rissa ...

Cadice - arresto convalidato per l’italiano che ha colpito un ragazzo spagnolo in una rissa : Il giudice ha convalidato l’arresto di Emilio Di Puorto, 29 anni, accusato di aver colpito durante una rissa fuori da una discoteca di Cadice un ragazzo spagnolo con un calcio secco alla testa, mentre era a terra. Una brutalità simile a quella che dovette subire Niccolò Ciatti, ucciso nella costa catalana nell’agosto del 2017. È stato portato nel c...

4 studenti italiani arrestati dopo una rissa a Cadige. Grave un ragazzo spagnolo. Il pestaggio in un video shock : Una serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione dei locali e della movida, tra risate e bevute, e finita all’alba con le sirene dell’ambulanza e delle volanti della polizia, un ragazzo spagnolo ricoverato in ospedale in gravi condizioni e quattro studenti italiani in Erasmus arrestati e portati in manette in commissariato: la tranquilla citt&aGrave; di Cadice, in Andalusia, nel sud della Spagna, ...

Spagna - quattro italiani studenti Erasmus arrestati dopo una violenta rissa - grave un ragazzo : Il giovane di Cadice colpito alla testa è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ancora non chiari i motivi della rissa. I quattro sono in stato di fermo nella stazione della polizia nazionale di San Fernando. Almeno due sarebbero di origini campane

Basket - genitori urlano “negro di merda” ad un ragazzo di colore durante gara under 13 : una vergogna senza fine : Il cattivo esempio in chiave razzismo, arriva dai genitori che sono privi di valori: cosa avranno pensato tutti i tredicenni in campo? “Negro di m….”. Un ragazzo di 13 anni è stato insultato così durante una partita di Basket tra studenti delle scuole medie a Milano. Lo ha denunciato la madre Rita Aicardi su Facebook. “Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare under 13. Mio figlio ...