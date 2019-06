oasport

(Di domenica 16 giugno 2019)ha vinto il GP, settima tappa del Mondiale. Lo spagnolo ha beneficiato dell’incidente generato da Jorge Lorenzo che hacadere Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e: il centauro della Honda è rimasto senza avversari in pista e ha trionfato in maniera agevole riuscendo così ad allungare in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica ha parlato dello strike di curva 10 ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente sono stato agevolato dall’incidente, devo essere onesto: ho avuto una gara più agevole. Ho visto l’episodio, è una curva in cui è facile fare l’errore che haLorenzo, è difficile fermare la moto: c’è stata un po’ di sfortuna, spero che tutti stiano bene. Mi haunma questonon mi, è comunque buono per il Mondiale anche perché ora ho 37 punti di ...

BiscottiMatteo : @TV8it Di certo Lorenzo è arrivato più lungo degli altri...ma a giudicare dalla traiettoria in curva di Marquez, pa… - BremboBrakes : Quarta vittoria stagionale e 48esima in #MotoGP per Marc #Marquez, tutte con Honda e freni Brembo. A Le Mans ha pre… - OA_Sport : Marc Marquez MotoGP, GP Catalogna 2019: “Lorenzo mi ha fatto un regalo ma non mi piace, è un errore che ci sta” -