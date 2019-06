Gruppo C | è il turno dell’Uruguay che punta al titolo

lanotiziasportiva

(Di domenica 16 giugno 2019) NelC si parte stasera a mezzanotte con la sfida tra l’Uruguay, uno dei favoriti alla vittoria finale, e l’Ecuador. Domani sarà ildei campioni in carica del Cile, che non stanno attraversando un gran momento, che incontreranno il Giappone.Copa América, Uruguay, Ecuador, Cile, Giappone / Gli uomini di Tabarez, dopo i quarti di finale dello scorso Mondiale, sono chiamati ad una prova di forza per dimostrare di essere i primi rivali del Brasile nella corsa alcontinentale.La Celeste è completa in tutti i reparti e vanta un affiatamento che poche formazioni possono permettersi. Inoltre hanno una rosa di campioni che possono risolvere le partite in qualsiasi momento.L’arma in più degli uruguaiani sta però nell’arcigna difesa che gli consente spesso di non subire gol. Ci pensano poi i vari Cavani, Suarez o Stuani della situazione a risolvere il ...

carlo65770752 : @marcobertozzi Anche se l'Italia dovesse finire terza, nel gruppo B e nel gruppo D la terza non avrà 6 punti e quin… - twittanto2 : @Katastrofika_83 @AndreaMarcucci @LottiLuca Io voto per una visione di Paese. Una squadra è formata dal venditore,… - NerieHytes : Io sono sempre la cretina di turno che pur di non far aspettare gli altri arriva sempre in anticipo nonostante sia… -