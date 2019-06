Gli Dei venuti dal cielo

Napoli - due ore di protesta dei detenuti nel carcere di Poggioreale : danni a un padiGlione ma nessun ferito : Molti danni in un padiglione, ma nessun ferito. È rientrata nel giro di un paio di ore, la protesta di un gruppo di detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale. La protesta, secondo il Dap, si è conclusa i detenuti, dopo un confronto con il Comandante e il Provveditore della Campania, hanno fatto tutti rientro nelle proprie celle. Il gruppo di 220 persone – ricostruisce la nota – aveva preso possesso nel primo pomeriggio del ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettaGli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Cade in mare con la carrozzina e annega sotto Gli occhi dei turisti : La donna, paraplegica, ospite della casa di riposo, era stata accompagnata a fare una passeggiata al porticciolo di Teulada...

Ragusa - consiGlieri grillini su rilievi Corte dei Conti : Ragusa, i consiglieri grillini sui rilievi della Corte dei Conti. Sotto controllo della magistratura contabile rendiConti amministrazione Piccitto

È la spiaggia dei ConiGli a Lampedusa la più bella d’Italia 2019 per TripAdvisor : La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è stata eletta la più bella e recensita d’Italia. TripAdvisor, anche per il 2019, ha inserito la stupenda spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella Top 10 delle spiagge Italiane più belle. Segue Cala Rossa di Favignana e la spiaggia di Tropea in Calabria. Lampedusa. Tra la Sicilia e l’Africa spunta una delle isole più belle d’Italia e del mondo. In compagnia di Linosa e Lampione, ...

MedaGliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaGlie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Il lavoro dei sogni : 10mila dollari per selezionare le miGliori costine al BBQ : 1. Misurare la temperatura2. Essere precisini va bene3. Oliare dove serve4. Ci vogliono le righe5. Affumicato è meglio6. Marinare la carne7. Il pesce va veloce8. Non dimenticare le verdure9. Scegliere la ghisa10. Cuocete tutto!Il nostro Grill Master10 regole per diventare grill masterNon sono solo gli assaggiatori di vini rosè o i fan di Harry Potter a poter ambire al loro lavoro dei sogni tanto atteso, da oggi c’è un’opportunità ...

La banda dei coccodrilli/ Su Italia 1 il film per le famiGlie - oggi - 16 giugno 2019 - : La banda dei coccodrilli in onda oggi, 16 giugno, a partire dalle ore 16 su Italia 1. Nel cast Nick Romeo Reimann, Leonie Tepe, Manuel Steitz e Robin Walter

"Sulla pelle dei migranti" - così Salvini ribalta le parole dell'accoGlienza : Non solo decreto sicurezza bis: la strategia del ministro dell'Interno per bloccare le ong passa anche da una nuova propaganda. Ora dice che Sea-Watch "sta attuando un sequestro", e sta "giocando con la vita delle persone".

Lecce - genitori protestano per la bocciatura dei fiGli in terza media : la preside chiama i carabinieri : L'episodio in una scuola di Supersano dove sei ragazzi non sono stati ammessi all'esame: "Un fulmine a ciel sereno" secondo le famiglie. La dirigente: "Aggredita per aver fatto il mio dovere"

Dai prezzi dei menu aGli appalti - la giungla delle mense scolastiche : A Bologna un pasto nelle mense scolastiche costa al massimo 5,20 euro. Il prezzo che il Comune paga a Camst, big della ristorazione collettiva, è di 4,28 euro per un menu fatto al 90% di derrate biologiche. A Torino la ditta è la stessa, consorziata con Eutourist, ma alla Città ogni pasto costa 4,85 euro nonostante la percentuale di biologico sia i...

Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei miGliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

OVO Energy Women’s Tour 2019 : Lizzie Deignan conquista tappa e maGlia! Elisa Longo Borghini dà spettacolo ed è terza : È uno show timbrato Trek-Segafredo quello che va in scena nella quinta frazione dell’OVO Energy Women’s Tour 2019, corsa a tappe britannica facente parte del massimo circuito del ciclismo su strada femminile. La compagine statunitense domina e porta la sua leader, Elizabeth Deignan, ex campionessa del mondo, al successo: per lei colpo doppio, arriva anche la maglia di leader della classifica generale. 140 chilometri da Llandrindod ...