Balene e delfini liberi Il Canada dice basta anche all' allevamento

(Di domenica 16 giugno 2019) Oscar Grazioli Approvata la legge che vieta di tenerli in cattività. È la più avanzata al mondo Il 10 giugno segna un evento storico non solo per il, ma per il mondo intero, visto che la Camera dei Comuni ha approvato un progetto di legge che vieta la detenzione dei cetacei (e focene). Denominata il «Free Willy» (Libero Willy), la legge ha preso il nome dal film in cui un ragazzo rilascia un'orca (Willy) in natura. Oltre alla detenzione in cattività, la legge approvata proibisce l'degli animali e la raccolta di materiali riproduttivi. Le uniche eccezioni a queste disposizioni saranno costituite dai casi di salvataggio, riabilitazione e ricerca scientifica autorizzata. La legislazione consentirà al Vancouver Aquarium e al Marineland di Niagara Falls di continuare le loro ricerche e queste saranno le uniche due strutture a ospitare i cetacei, ...

