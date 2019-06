Zingaretti non può più restare a guardare

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) La vicenda che sta investendo con gravi conseguenze il Csm e che chiama in causa due importanti esponenti del Pd, Luca Lotti, ex sottosegretario ed ex ministro e Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia, entrambi parlamentari, impone riflessioni severe. Non solo per le ricadute sul partito, in termini di consenso e di immagine, ma anche sulla cultura politica che implicitamente quella vicenda esprime e che sembra avere affidato la parola “etica” al passato preferendole la parola “potere”, nonché su quella parte della classe dirigente dem che, anche ieri, di fronte all’auto sospensione di Lotti, si è profusa in ringraziamenti ed elogi nei suoi confronti, quasi ci trovassimo alle prese con un atto di magnanimità. Non affronto con cuore leggero questo tema, ma con sofferenza. La sconfitta del marzo 2018 aveva consegnato al Pd ...

