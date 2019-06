Quindi ora Trump dichiara guerra?

ilfoglio

(Di sabato 15 giugno 2019) Ieri l’Amministrazioneha ribadito che ritiene l’Iran responsabile per l’attacco alle due petroliere in transito nel mare dell’Oman giovedì mattina. Mentre i soliti saperlalunghisti cominciavano a gridare al complotto, alla messinscena, all’operazione false flag e a sostenere che in realtà è t

KarinSm33476552 : #per dirti addio ci metto poco.....arrivederci non è possibile...... Quindi ti saluto è faccio prima...poi si vedrà… - SimoneAKirA : Grazie falafel di Malmö per non avermi fatto chiudere occhio, nonostante la festa svedese ?? e le birre ?? Ora andi… - MaraSartori1 : @investigator113 @PatriziaRametta @GVNVNCR Abbozzate e zitti un ciuffolo qui è in ballo l'Italia e quindi tutti noi… -