MotoGp – Rins davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona | bene Valentino Rossi | Marc Marquez

Alex Rins MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Al Mugello potevo vincere - proverò a rifarmi domenica” : Anche per Alex Rins il Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP è la gara di casa. Il portacolori della Suzuki, infatti, è nato proprio a Barcellona, a pochi chilometri dal circuito del Montmelò. Il classe 1995 cercherà di proseguire nel suo ottimo inizio di stagione nel quale ha conquistato tanti punti e, soprattutto, la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti dopo un bellissimo duello con Valentino Rossi. Lo spagnolo è reduce dal quarto ...

MotoGp – Rins esilarante dopo il Gp d’Italia : “Marquez? Ecco cosa gli propongo” : Alex Rins e la simpatica proposta a Marc Marquez dopo il Gp d’Italia: le parole dello spagnolo Suzuki dopo la gara del Mugello E’ andato in scena ieri il Gran Premio d’Italia: al Mugello ha trionfato un eccellente Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera, seguito sul podio da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Quarto posto invece per Alex Rins: lo spagnolo della Suzuki non è riuscito ad essere tra i protagonisti ...

MotoGp – Rins commovente a Le Mans : lo spagnolo circondato dai Marshall per un gesto da applausi [VIDEO] : Alex Rins da applausi al termine del Gp di Francia: il dolce regalo per la famiglia del Marshall morto venerdì mattina a Le Mans E’ andato in scena ieri il Gp di Francia, valido per il quinto round della stagione 2019 di MotoGp. Marc Marquez ha trionfato a Le Mans, davanti alle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi ha chiuso la sua gara al quinto posto. Weekend difficile, dopo gli ottimi risultati delle ultime gare, ...

MotoGp - le rivelazioni di Rins : “tante le novità provate a Jerez - abbiamo trovato buone soluzioni” : Il pilota spagnolo ha parlato della prossima gara in Francia, sottolineando la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Suzuki Grande avvio di stagione per Alex Rins, il pilota spagnolo continua a stupire in sella alla sua Suzuki alzando l’asticella di settimana in settimana. Lapresse Ottenuto il primo successo in Texas, il rider iberico non ha nessuna voglia di fermarsi, continuando a martellare per rimanere nelle prime ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Alex Rins in corsa per il Mondiale. L’ascesa dirompente dello spagnolo e della Suzuki : La MotoGP comincia la settimana di avvicinamento al GP di Francia 2019, che si correrà sul circuito di Le Mans, e il sorprendente inizio di Alex Rins e della sua Suzuki GSX-RR è certamente una delle grandi rivelazioni della stagione in corso: una vittoria e un secondo posto nelle ultime due uscite e quattro piazzamenti su quattro nella Top 5 – un trend che dura da ben otto GP includendo l’ottimo finale del 2018 – gli hanno permesso ...

MotoGp – Test Jerez - Rins spaccatutto : “chiedo scusa alla Suzuki - la moto non mi piaceva ma ho rotto tutto!” : Alex Rins sorride dopo i Test di Jerez: la sua Suzuki va veloce e anche se lo spoiler si spezza, lui la prende a ridere Alex Rins è la vera sorpresa di questo inizio di staigone di motoGp. Il pilota spagnolo sta confermando anche nelle gare ufficiali quello che aveva fatto vedere durante i Test pre-motomondiale, diventando uno dei principali candidati al successo finale, Marc Marquez permettendo. Nei Test svolti quest’oggi a Jerez, ...

MotoGp – Ruba la spugna di Rins - lacrime e perdono per il marshall di Jerez : restituisce tutto e riceve un… regalo! : Il marshall che ha Rubato la spugnetta della Suzuki di Rins ha restituito la refurtiva, ricevendo il perdono e anche un regalo Il marshall di Jerez l’ha passata liscia, ricevendo il perdono e anche un cappellino dopo il piccolo furto compiuto dopo la gara spagnola. Il commissario di pista infatti aveva sfruttato i festeggiamenti di Alex Rins per impossessarsi della spugnetta che ricopre e protegge il serbatoio dell’olio dei ...

MotoGp - dimezzata la quota mondiale di Rins : ROMA - Ha vinto ad Austin e ieri è arrivato il secondo posto di Jerez: Alex Rins ora è a un solo punto di distanza dal leader della classifica della MotoGp - il favorito Marc Marquez - e gli analisti ...

MotoGp - Marquez domina a Jerez davanti a Rins e Viñales : tutte le FOTO della festa spagnola [GALLERY] : Tre spagnoli sul podio del Gp di Jerez, vinto da Marc Marquez davanti ai connazionali Rins e Viñales Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. Il catalano, partito dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul podio con il leader iridato i connazionali Alex Rins ...