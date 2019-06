Indagato per abusi | professore si toglie la vita

Napoli - si è ucciso il professore del liceo Vico Indagato per abusi su studentesse. Franzese : «Che brutta cosa» : Si è tolto la vita il professore del liceo Vico di Napoli accusato di moleste sessuali nei confronti di due studentesse. Il docente era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto....

Spagna - il numero uno della Federcalcio Rubiales Indagato per corruzione [DETTAGLI] : Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, risulta indagato per un presunto caso di corruzione. A rivelarlo è il sito di Marca, che fa riferimento alla presunta concessione di una sovvenzione illegittima all’Huesca per la costruzione di un campo di calcio. Rubiales ha preso il posto di Angel Maria Villar, dopo che quest’ultimo era stato arrestato per corruzione, appropriazione indebita e falsificazione di ...

Mercatone Uno - l’ad di Shernon Holding Indagato per bancarotta fraudolenta : Sono passate quasi tre settimane dalla notte tra il 24 e 25 maggio scorso, quando oltre 1800 lavoratori seppero solo tramite un messaggio via Facebook e WhatsApp che erano rimasti senza lavoro. Ora Valdero Rigoni, amministratore delegato di Shernon Holding, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno e che è fallita, è indagato per bancarotta fraudolenta dal procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e dal pm Roberto ...

Michele Emiliano - governatore Puglia Indagato per abuso ufficio : Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e' indagato per abuso d'ufficio per violazione della legge Severino, in merito alla nomina ex sindaco

Paolo Arata arrestato : ex consulente della Lega Indagato per corruzione : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Puglia - Emiliano Indagato per abuso d’ufficio : “Nominò a Innovapuglia sindaco di Bisceglie violando Legge Severino” : Nuove grane giudiziarie per il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano al quale è stato notificato un altro avviso di proroga delle indagini preliminari per abuso d’ufficio. La vicenda riguarda la nomina, a luglio 2017, di Francesco Spina (ex sindaco di Bisceglie) come consigliere della società InnovaPuglia, che gestisce gli appalti centralizzati della Regione. Una nomina che di fatto ha violato la Legge Severino. Secondo ...