Golf – Acaya Open Dailies Total 1 | Gregory Molteni si impone di misura su Timon Baltl

(Di sabato 15 giugno 2019) Grande prestazione per ilista italiano, che sididopo un acceso duello con l’austriacoNuovo successo azzurro in una stagione sempre più positiva in campo internazionale per gli atleti italiani. Lo ha ottenuto, che si è imposto con 202 (69 64 69 -11) colpi nell’1, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private disputato sull’impegnativo percorso dell’Resort (par 71) a Vernole (LE). Il comasco ha superato di, dopo un acceso duello, l’austriaco(203, -10), con l’argentino Maximiliano Godoy terzo (205, -8), e con Edoardo Raffaele Lipparelli quarto (207, -6), a dare valore aggiunto a una prova complessiva degli azzurri sopra le righe, con Luca Cianchetti sesto (207, -6), Stefano Pitoni nono (208, -5), Federico Zucchetti e l’ottimo Gregorio ...

