Fermano un' auto per un controllo | trovano il bagnino di Baywatch

Cuneo - si Fermano per soccorrere un'auto in panne e vengono falciati da un suv : 2 morti e 4 feriti : Due morti e quattro feriti . È questo il terribile bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri notte a Foresto di Cavallermaggiore, Cuneo . Le auto coinvolte nello scontro sono tre:...

Calabria - Fiamme Gialle Fermano auto per normali controlli : all’interno era nascosto un milione di euro in contanti : Un milione e 86mila euro in banconote anche di piccolo taglio. È quanto trovato dalla guardia di finanza durante un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno. I soldi, a pezzi da 5 a 100 euro, erano nascosti all’interno di un’auto guidata da un uomo di 44 anni, originario di Locri, che dopo aver percorso la strada che collega la zona jonica della provincia di Reggio alla Piana di Gioia Tauro, stava per immettersi in ...