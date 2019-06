Vaccini sicuri anche attenuati per i bimbi con malattie reumatiche

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nessun rischio di infezioni né di recrudescenza della malattia nei bambini con patologieche hanno ricevuto un vaccino attenuato di richiamo,se i piccoli sono in terapia immunosoppressiva. La notizia arriva da uno studio presentato al Congresso europeo di reumatologia (Eular 2019), organizzato a Madrid insieme con la Società pediatrica europea di reumatologia. Si stima che ci siano oltre 75.000 bambini conin Europa e una vaccinazione sicura ed efficace è fondamentale dato il loro aumentato rischio di infezioni; tuttavia, nei pazienti che assumono alte dosi di terapie che sopprimono il sistema immunitario, è attualmente raccomandato di evitarevivi. Questo è dovuto a un rischio teorico, ma non comprovato, di sviluppare infezioni: ivivicontengono infatti virus o batteri indeboliti, che non causanonelle ...

