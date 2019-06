Si chiude l’avventura in Messico | Maradona costretto a lasciare i Dorados per problemi di

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’allenatore argentino non potrà continuare a guidare la squadra messicana a causa didi salute che lo obbligheranno a due interventi chirurgici Diegolascia ide Sinaloa perdi salute, che non gli consentono di continuare a svolgere il proprio incarico. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA A rivelarlo è il manager del ‘Diez’ che, su Twitter, ha spiegato: “Diegoha deciso di non continuare come capo allenatore di, su consiglio medico dedicherà tempo alla sua salute e si sottoporrà a due interventi chirurgici: alla spalla e al ginocchio; siamo grati alla famigliae continueremo insieme il sogno nel futuro“. Stando a quanto riferito dal chirurgo ortopedico tedesco Ochoa,non presenta più cartilagine nelle ginocchia a causa di una grave artrosi, per questo motivo sarà necessaria ...

LNIntern : Giovedì, 13 giugno 2019, il Direttore di Villa Massimo Joachim Blüher, giunto alla fine del suo incarico presso l’… - user_tv : Cervinara. Alessio Befi, il condottiero di Castello. Si chiude l'avventura con l'Audax. - waterpolosmart : Si chiude al settimo posto l'avventura europea della Sport Management | -