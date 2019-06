SANA 2019 | dalla rivoluzione verde a quella bio | oltre 900 espositori per un evento

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) La 3ª edizione di, Salone internazionale del biologico e del naturale, si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre. Organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con AssoBio e FederBio, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il supporto di ITA, Italian trade agency,è molto di più di unfieristico: è la destinazione per il business collegato al mondo del biologico, la piattaforma di confronto culturale sui temi a esso collegato, il luogo in cui incontrare operatori provenienti da tutto il mondo.business oriented, dunque, che si avvale dell’esperienza di BolognaFiere, secondo operatore fieristico nazionale, fra i primi a livello europeo con un forte know-how nell’organizzazione di eventi b2b leader internazionali nei rispettivi settori. “La nostra Società – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di ...

matteosalvinimi : #Salvini: ci sono Paesi europei che fanno deficit maggiore dell’Italia. I numeri nel 2019 ci dicono che economia it… - MFantinati : I Paesi meno corrotti sono quelli con una burocrazia digitale all'avanguardia. E noi, come possiamo fare per miglio… - Mov5Stelle : Più digitale vuol dire meno corruzione. Per questo ci stiamo battendo per una Pubblica amministrazione digitale. C… -