NAPOLI | ALBIOL AL VILLARREAL? Calciomercato | ' ha nostalgia di casa' | e la clausola

Calciomercato NAPOLI - dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Marca : Albiol lascia il NAPOLI. Accordo chiuso col Villareal : Tutto pronto per l’addio di Albiol al Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Marca, il difensore azzurro ha deciso che la sua avventura partenopea è finita ed è tempo di tornare a casa in Spagna. Tra le tante squadre interessate al calciatore, il Villareal avrebbe già chiuso l’Accordo, pronto a versare i 4 milioni della clausola rescissoria di Albiol. Già la scorsa estate De Laurentiis era riuscito a spuntare un rinnovo col ...

Rinnovi NAPOLI - CorSport – Da Albiol a Zielinski : i dettagli delle 6 trattative : Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski: i dettagli delle 6 trattative Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski i dettagli delle trattative. Sono ben 6 gli azzurri che stanno trattando i rispettivi prolungamenti di contratto con il club partenopeo. Da Albiol a Zielinski passando per Callejon, Maksimovic, Mertens e Milik. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della ...

Ancelotti : “Qua sto bene e voglio restare - spero che il NAPOLI eserciti la clausola! Albiol ci dà sicurezza - Allan sottotono per le sirene di mercato…” : Ancelotti a Sky Sport nel dopo partita di Napoli-Inter Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter: “Non è facile preparare una partita come questa, quando non giochiamo per nulla. Questo conferma la serietà del nostro gruppo, composto da giocatori professionisti. Ci è mancato Albiol che ci dà sicurezza dietro, Allan ha attraversato un periodo opaco per le sirene di mercato. ...

NAPOLI - Raul Albiol : 'Fallimento? Qui ha vinto solo Maradona. Cresceremo con Ancelotti' : Fallimento? Gli unici due scudetti qui li ha vinti Maradona, il giocatore migliore al mondo. Negli ultimi otto anni ha vinto sempre la stessa squadra, vuol dire che non è facile arrivare primi. L'...

NAPOLI - Albiol : “Il bilancio è positivo. Con Ancelotti puntiamo in alto” : Raul Albiol, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla dell’annata che sta per chiudersi, ma anche di futuro e del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. Si comincia con il suo rientro in campo dopo l’infortunio: “Ho recuperato gradualmente molto bene e sono felice di aver ripreso a giocare in campionato. Adesso sto bene e spero di poter dare il mio contributo”, ha spiegato il difensore spagnolo. Si passa poi ad Ancelotti ...

NAPOLI - Albiol : ''Ripartire da Ancelotti la chiave per crescere ancora'' : Napoli - Con il suo ritorno il Napoli ha subito ritrovato la vittoria: contro Frosinone e Cagliari , a conferma di quanto sia pesata la lunga assenza per infortunio di Raul Albiol nell'economia della stagione azzurra. 'Acqua passata, per fortuna: ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di essere di nuovo in campo. Provo a fare il massimo, ma anche chi ha ...

NAPOLI : Albiol - la stagione è positiva : A Napoli gli unici scudetti qui sono arrivati tanti anni fa e li ha vinti il calciatore migliore al mondo. Negli ultimi otto anni ha vinto sempre la stessa squadra. L'unica cosa da fare è lavorare e ...

NAPOLI - Albiol : 'Felice di tornare in campo - bisogna fare gol ora' : All'intervallo di Napoli-Cagliari, Raul Albiol ha parlato a Sky Sport : 'Sono felice di tornare in campo, speriamo di fare un bel secondo tempo e vincere. I primi 30 minuti abbiamo fatto bene, negli ultimi 15 un po' meno. Troppe palle perse, dobbiamo avere più ...

NAPOLI-Cagliari : torna Albiol - giocano Verdi e Younes : Per Napoli-Cagliari, Ancelotti ha deciso di schierare Verdi e Younes sugli esterni. In panchina Fabian Ruiz, Callejon e Milik. Ecco la formazione: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Milik. L'articolo Napoli-Cagliari: torna Albiol, giocano Verdi e Younes sembra essere il primo su ilNapolista.

NAPOLI-CAGLIARI - Albiol dal primo minuto : Napoli Cagliari Albiol – Come preannunciato in conferenza da Ancelotti, questa sera Raul Albiol dovrebbe fare il suo rientro in campo dal primo minuto. L’assenza dello spagnolo si è sentita non poco per i meccanismi difensivi degli azzurri. La Gazzetta dello Sport riporta: “Il difensore spagnolo era rientrato dopo tre mesi e mezzo di assenza, a Frosinone, la scorsa domenica, disputando una manciata di minuti. Stasera, ...

SSC NAPOLI - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

I convocati di Ancelotti per Frosinone-NAPOLI : out due big - c’è Albiol! : Frosinone-Napoli, i convocati di Ancelotti Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Frosinone per il “lunch match” della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domani alle ore 12.30. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con ...

NAPOLI - la lista dei convocati di mr Ancelotti. Rientro di Albiol e qualche fresca novità : I convocati del NAPOLI Mister Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Frosinone: PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis DIFENSORI: Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, CENTROCAMPISTI: Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon ATTACCANTI: Gaetano, Ounas, Mertens, Milik, Younes. Potrebbe interessarti: Frosinone-NAPOLI, le probabili formazioni Leggi anche: Frosinone-NAPOLI, dove seguire ...