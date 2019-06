Murgia | ' Minacciata di morte e violenza sui social | questo è squadrismo | ma Salvini tace'

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Su Facebook c'è un gruppo di sostenitori diche sta coprendo di insulti e minacce la scrittrice Michela. Per questa ragione lain persona ha deciso di denunciare le persone che hanno scritto frasi penalmente rilevanti e, inoltre, ha invitato il Ministro dell'Interno a dissociarsi da certi comportamenti. La scrittrice, in un lungo post, ha spiegato però chele pare vero e proprio, e che un leader di un Paese democratico dovrebbe prendere posizione se avvengono simili fatti. Minacce alla scrittrice MichelaGià nei mesi scorsi la scrittrice Michelaaveva avuto modo di scontrarsi cone i suoi sodali, quando il Vicepremier l'aveva accusata di essere una radical chic e l'aveva invitata a pensare a lavorare. Allora lei aveva replicato presentando tutto il proprio (lungo) curriculum e sostenendo che non si sarebbe fatta dare lezioni ...

