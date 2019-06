Bentivogli Fim-Cisl | Questo governo fa come Schettino

Metalmeccanici - Bentivogli (Fim) : “Governo come Schettino : cerca applausi ma la nave affonda” : Al via a Milano, Firenze e Napoli le manifestazioni per lo sciopero dei Metalmeccanici. La protesta, indetta da Cgil, Cisl e Uil, è per chiedere rilancio degli investimenti e sostegno all'occupazione, con lo slogan "futuro per l'industria". Il segretario della Fim, Marco Bentivogli, ha annunciato: "Questo governo fa come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere gli applausi ma sta facendo affondare la nave".