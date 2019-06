Atletica | Gianmarco Tamberi torna in gara | appuntamento il 16 giugno a Rabat in Diamond

Atletica - Golden Gala 2019 - Gianmarco Tamberi : “2.28 è buono come inizio. Grazie al tifo della curva - emozione infinita” : Gianmarco Tamberi esce soddisfatto dallo Stadio Olimpico di Roma. Al Golden Gala la sua gara di debutto in questo 2019 è andata in una maniera per lui soddisfacente, dal momento che ha chiuso al quarto posto con un brillante 2.28, sostenuto da uno Stadio Olimpico di Roma davvero molto caldo. Il nostro maggior saltatore ha dichiarato a RaiSport: “Non male la gara. Iniziare con 2.28 penso che sia la seconda mia miglior prestazione di ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi si ferma a 2.28 e chiude al quarto posto - vince Bohdan Bondarenko : Si conclude con un quarto posto per Gianmarco Tamberi la gara di salto in alto del Golden Gala di Roma 2019, appuntamento italiano del circuito internazionale della Diamond League di Atletica leggera. L’azzurro, all’esordio stagionale all’aperto dopo aver vinto il titolo europeo indoor con 2.32, si è fermato alla misura di 2.28 in compagnia di altri quattro atleti pagando però gli errori nel proprio percorso e fermandosi ai ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena una serata di gare di altissimo spessore tecnico con i migliori al mondo pronti ad affrontarsi a viso aperto per la conquista della vittoria (e degli annessi 10mila dollari di montepremi). Sugli spalti dell’impianto della capitale sono annunciati circa ...

Atletica - Golden Gala 2019. Gianmarco Tamberi : “Condizione buona - aspettative alte - vicino al salto che voglio” : Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il saltatore in alto vuole reGalare grandi emozioni al pubblico della capitale e cercherà il successo contro avversari di lusso come gli ucraini Bondarenko e Protsenko, l’australiano Starc, il giapponese Tobe, il tedesco Przybylko, il ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi sogna il colpaccio a Roma - Halfshave per il salto della gloria : Gianmarco Tamberi ha chiamato a raccolta lo Stadio Olimpico di Roma per sostenerlo durante il Golden Gala Pietro Mennea che andrà in scena giovedì 6 giugno, il saltatore in alto è desideroso di reGalare una grande prestazione al pubblico della capitale e punta al successo nella quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il 27enne sembra essere molto carico, ha annunciato tramite i social network che vuole vedere “gridare, ...

Atletica - Golden Gala 2019 : i favoriti gara per gara. Attesa per Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi : Campioni del Mondo, campioni olimpici, detentori di titoli europei o primatisti vari: il meglio dell’Atletica mondiale si dà appuntamento giovedì sera al Golden Gala di Roma: sono davvero tanti i protagonisti di altissimo livello che si confronteranno sulla pista dell’Olimpico. Ecco tutti i favoriti gara per gara del meeting più atteso della primavera inoltrata. 200 MASCHILI – E’ una delle gare più attese ...

Atletica - Gianmarco Tamberi salta la Diamond League a Shanghai per un problema al piede : Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Diamond League a Shanghai, in programma sabato 18 maggio. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto a dare forfait all’appuntamento in Cina e anche alla successiva gara di Nanchino del 21 maggio per una leggera contusione al piede destro avvenuta nell’ultimo allenamento. L’atleta della Fiamme Gialle ha preferito così posticipare il debutto nelle gare all’aperto per poter ...